Vlani sa na šampionát ani nekvalifikoval. Williams je majstrom sveta v snookri

V dramatickom finále zdolal Johna Higginsa.

8. máj 2018 o 9:55 TASR

SHEFFIELD. Walesan Mark Williams dosiahol tretí titul majstra sveta v snookri. Podarilo sa mu to pätnásť rokov po predchádzajúcom triumfe, v dramatickom finále tohtoročného šampionátu v divadle Crucible v Sheffielde zdolal Škóta Johna Higginsa 18:16.

Snooker - MS 2018, finále: Mark Williams (7-Wal.) - John Higgins (5-Škót.) 18:16

O trofej a šek na 425 000 libier súperili viacnásobní svetoví šampióni, Williams mal na konte tituly z rokov 2000 a 2003, zatiaľ čo Higgins si v minulosti pripísal až štyri úspechy v rokoch 1998, 2007, 2009 a 2011.

Obaja sa stali profesionálmi ešte v roku 1992 rovnako ako päťnásobný majster sveta Ronnie O'Sullivan.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Manželka mu vravela, že nemôže spať celé dni

Hoci cez Barryho Hawkinsa postúpil až po sobotňajšej polnoci SELČ a v nedeľňajšom úvode finále zaháňal hlad sladkosťami od jedného z divákov, Williams si vypracoval náskok 4:0. Higgins zabojoval a vyrovnal na 7:7, no jeho oponent opäť odskočil a po prvom dni viedol 10:7.

Walesan získal prvé štyri frejmy pondelňajšej tretej časti a za stavu 14:7 sa blížil k víťazstvu, ale Škót zvíťazil v ôsmich z nasledujúcich deviatich frejmov a vyrovnal na 15:15. Vo večernom závere ako keby sa hral malý zápas na tri víťazné.

Prečítajte si tiež: Trpel depresiami a miloval drogy. O'Sullivan je synonymom snookru

Williams si udržal pevné nervy, pri vedení 17:16 síce nepremenil jednoduchšiu ružovú guľu na ukončenie stretnutia, v ďalšom frejme však už zvládol aj koncovku.

"Hrať vo finále proti Johnovi je skúsenosť sama o sebe. Musíte očakávať vzopätie, pretože ak vo frejme vediete o 50 alebo 60 bodov, nepoznám nikoho, kto by dokázal lepšie vyčistiť stôl. A to rátam aj Ronnieho O'Sullivana," uviedol Williams.

"Pomyslel som si, že to nedotiahnem. Vedel som, že pokiaľ nenazbieram dostatok bodov, znova to vyčistí. Teraz však mám obrovskú radosť, pred rokom som tu ani nebol, MS som pozeral v televízii s pivom v ruke. Skutočne som uvažoval o ukončení kariéry, no manželka Joanne mi vysvetlila, že nemôžem vyspávať 24 hodín denne," dodal muž, ktorému sa vlani nepodarilo kvalifikovať na hlavný turnaj.

Vo veku 43 rokov sa stal najstarším šampiónom od krajana Raya Reardona. Ten získal svoj posledný šiesty titul na MS 1978 ako 45-ročný.

Sľúbil, že na tlačovku príde nahý

Uplynulé finále bolo najtesnejšie od roku 2005, keď Shaun Murphy rovnakým pomerom 18:16 prekonal Matthewa Stevensa.

Najviac titulov na MS: 7 - Stephen Hendry (Škót., 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999)

- Stephen Hendry (Škót., 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999) 6 - Steve Davis (Angl., 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989) a Ray Reardon (Wal., 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978)

- Steve Davis (Angl., 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989) a Ray Reardon (Wal., 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978) 5 - Ronnie O'Sullivan (Angl., 2001, 2004, 2008, 2012, 2013)

- Ronnie O'Sullivan (Angl., 2001, 2004, 2008, 2012, 2013) 4 - John Higgins (Škót., 1998, 2007, 2009, 2011)

- John Higgins (Škót., 1998, 2007, 2009, 2011) 3 - Mark Williams (Wal., 2000, 2003, 2018), John Spencer (Angl., 1969, 1971, 1977) a Mark Selby (Angl., 2014, 2016, 2017)

- Mark Williams (Wal., 2000, 2003, 2018), John Spencer (Angl., 1969, 1971, 1977) a Mark Selby (Angl., 2014, 2016, 2017) 2 - Alex Higgins (S. Ír., 1972, 1982)

Higgins počas celého zápasu iba doťahoval a nevyužil ďalšiu šancu na zisk piateho titulu. Odvrátil hrozbu, že sa nebude hrať večerná časť, a vrátil sa do súboja, ale naďalej musí čakať na prvenstvo. Vlani nestačil na Marka Selbyho, keď prepásol náskok 10:4.

"Obával som sa, že sa ani nedostanem do štvrtej časti. Nechcel som podľahnúť bez toho, aby sa hralo aj večer. Bolo to dobré predstavenie, no, pochopiteľne, som sklamaný. Williams je skvelý šampión," povedal 42-ročný Higgins na stránke BBC.

Williams je známy bezvýrazným, až letargickým prístupom, niekedy dokonca zahráva údery so zatvorenými očami. Tak sa prezentoval aj na prelome storočí, keď bol najlepším hráčom na svete a získal prvé dva tituly.

Na MS 2018 vybojoval 21. víťazstvo na renkingovom turnaji, v tejto sezóne vyhral tri bodované podujatia a prerušil šesťročné čakanie na úspech.

Pred šampionátom prisľúbil, že pokiaľ triumfuje, zavíta na tlačovú konferenciu nahý. Slovo takmer dodržal, za novinármi prišiel iba v uteráku.