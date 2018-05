Klub vie, čo robí. To na Slovensku nie je pravidlom, tvrdí popradský obranca

Marcel Petran predĺžil zmluvu s Popradom.

8. máj 2018 o 9:42 SITA

POPRAD. Slovenský hokejový obranca Marcel Petran a účastník najvyššej dlhodobej súťaže Tipsport ligy HK Poprad sa dohodli na predĺžení vzájomnej spolupráce na ďalšiu sezónu. Informuje o tom klubový web.

Tridsaťjedenročný zadák pôsobí v Poprade od decembra. Za klub odohral 30 zápasov, získal v nich desať bodov za tri góly a sedem asistencií.

"S doterajším účinkovaním v Poprade som bol spokojný aj ja osobne. Po skončení sezóny ma vedenie oslovilo, či by som tu nezostal aj naďalej. Ani chvíľku som neváhal. Keďže pochádzam z neďalekého Liptovského Mikuláša, nemám to domov ďaleko. V septembri mi ide syn do škôlky, aj preto to bola najlepšia alternatíva," uviedol Petran.

"Mám tu vytvorené veľmi dobré podmienky a aj vedenie vie, čo robí. Toto nie je v dnešnej dobe na Slovensku pravidlom," dodal hráč, ktorý v minulosti pôsobil v Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici, Ružomberku, Prešove, Zlíne, Havířove, ale aj v Maďarsku, Kazachstane či Veľkej Británii.