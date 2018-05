Hokej synovi veľmi ublížil. Teraz mu trochu vracia, tvrdí Peter Bondra

Bolo ľahké si obuť korčule, zabudnúť na všetko a mať z toho radosť. Teraz trpím so synom, hovorí Peter Bondra.

8. máj 2018 o 22:05 Juraj Berzedi

KODAŇ. Do dejiska majstrovstiev sveta v hokeji prišiel pred zápasom Slovenska proti Rakúsku. Počas rozhovoru pred Royal Arénou fanúšikovia spozorneli a zrazu začali skandovať - Peter Bondra.

Strelec zlatého gólu z Göteborgu prišiel do Kodane podporiť svojho syna Dávida, ktorý je členom slovenského výberu. Pred duelom s Rakúšanmi mal s ním aj krátky pohovor, v ktorom mu dal nejaké rady.

„Snažil som sa ho vyburcovať, aby viac pracoval nohami, bol aktívnejší a nebol pod tlakom. Jedna vec je sa dostať na šampionát, druhá to potvrdiť aj výkonmi. Hovoril som to všetkým Popradčanom, aby sa vrátili na zem a hrali to, čo v príprave,“ vravel Bondra senior.

Do tímu sa dostal zázrakom

Úvodné dve vystúpenia Slovákov videl len v televízii. Do Kodane prišiel podporiť svojho syna. Jeho návštevu mu umožnila aj organizácia Washingtonu Capitals, pre ktorú pracuje.

„Som tu súkromne, nemal by som s vami ani hovoriť,“ reagoval s úsmevom.