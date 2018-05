Vůjtek: Po góloch ostali Slováci pasívni a nevedeli si prihrať

Slováci vyhrali prvý zápas na šampionáte. Triumf nad Rakúskom 4:2 hodnotí bývalý reprezentačný tréner Slovenska.

8. máj 2018 o 19:30 Miloslav Šebela

Ako hodnotíte výkon slovenského tímu pri prvej výhre na turnaji?

„Dosť ťažko sa to víťazstvo rodilo. V úvode dostali dosť nešťastný gól, v podstate vlastný, ale rýchlo vyrovnali a do takej 33. minúty boli lepším tímom. Určovali hru, viedli 3:1, ale potom neviem, či zo strachu o výsledok, alebo z iného dôvodu, Rakúšania pridali a bol to boj až do konca zápasu.“

V druhej polovici zápasu Slováci akoby nestíhali. Prečo?

„Hrali pasívne. Hlavne nedokázali udržať puk, nevedeli si presne prihrať do jazdy, šancí si vytvorili veľmi málo a prihrávkam chýbala presnosť, tým pádom sa Rakúšania dostali do hry a na konci to bol zo strany Slovákov boj.“

Čo sa vám na hre Slovákov páčilo?

„Do 33. minúty im išla kombinácia, mali aj pár brejkov. Hovorka s Haščákom sa dostali do peknej akcie. Páčil sa mi aj tretí gól, kde Féherváry dlhou prihrávkou našiel Laca Nagya a ten prenechal puk Jurčovi.

To boli momenty, ktoré boli skutočne hokejové a diváka museli potešiť. Hlavne je vidieť, že hráči, ktorí pri akciách boli, vedia hrať kombinačne. To sa bohužiaľ potom z hry Slovákov vytratilo.“

Upútal vás niektorý hráč?

„Graňák sa dobre ukázal, dobre rozohrával akcie.