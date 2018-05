Strelíme pár gólov a potom chceme všetci skórovať, tvrdí Sekera

Už každý zápas hráme s nožom na krku. Musíme sa na to mentálne nastaviť. Prvé víťazstvo by nám mohlo dodať sebavedomie, hovorí Marek Ďaloga.

8. máj 2018 o 21:34 Juraj Berzedi

KODAŇ. V záverečných minútach zápasu si možno niektorí slovenskí hráči či fanúšikovia v hlave premietali nešťastný záver zápasu s Českom.

V súboji proti Rakúšanom ho však Slováci nedopustili. Kým v prvom zápase na turnaji Lukáš Cingel prázdnu bránku netrafil, teraz sa to aj s prispením rakúskeho hráča podarilo Michalovi Krištofovi.

Na hokejových majstrovstvách sveta v Dánsku tak Slováci uspeli až na tretí pokus. Rakúsko zdolali 4:2. Po dôležitom víťazstve bola na hráčoch pri rozhovoroch vidieť zlepšená nálada.

Niektorí si zavtipkovali, iní sa usmievali. Viacerí sa však zhodli, že výkon nebol ideálny, najmä v druhej polovici zápasu.

Po štyroch bodoch z troch zápasov sa však Slováci vrátili do boja o štvrťfinále. Ak z neho nechcú vypadnúť, potrebujú naplno bodovať aj vo štvrtkovom zápase proti Francúzsku, ktorý začína o 16.15 SELČ.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rybár je na také góly zvyknutý

Súboj proti Rakúšanom, najväčšiemu outsiderovi základnej skupiny, začal pre Slovákov hrozivo. Už v druhej minúte si kapitán Andrej Sekera nešťastne vrazil puk do bránky.

Prečítajte si tiež: Konečne som neprihrával a vystrelil. Bolo to dlhé čakanie, tvrdí Haščák

„Chcel som to odohrať bekhendom, ale puk mi skočil. Také veci sa v športe stávajú,“ priznal Sekera.

Nešťastný moment nebol jednoduchý ani pre brankára Patrika Rybára, ktorý zažíval svoju premiéru na svetovom šampionáte.

„V poslednej dobe som dostával dosť často takéto góly, tak som na to zvyknutý. Už by sa to však nemuselo opakovať,“ reagoval 24-ročný brankár.

V ďalšom priebehu mužstvo viacerými dobrými zákrokmi podržal. „Škoda, že som nedočiahol na druhý gól, ktorý trafil strelec do protismeru,“ dodal.

Feherváry ukázal pokoru

Pri druhom inkasovanom góle zaváhal najmladší hráč slovenského výberu Martin Fehérváry, ktorý najskôr stratil hokejku a presnému zásahu nezabránil ani efektným hodením sa do strely.