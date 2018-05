Na stredajšom tréningu chýbal Sekera, trápi ho ľahká viróza

Marek Čiliak sa už cíti podstatne lepšie, povedal lekár slovenskej výpravy.

9. máj 2018 o 13:17 TASR

KODAŇ. Na stredajšom predpoludňajšom tréningu Slovákov na MS v Kodani chýbal kapitán Andrej Sekera, ktorého trápi viróza.

V poriadku je však už Marek Čiliak, ten po jednodňovej pauze opäť zaberal naplno.

Čiliakovi oddych pomohol

Sekera zostal v hotelovej izbe, lekár mu naordinoval oddych.

"Po troch ťažkých zápasoch sa u neho prejavila únava a z tej pramenila aj ľahšia viróza. Preto sme sa dohodli, že bude lepšie, keď si oddýchne.

Uvidíme zajtra ako sa bude cítiť, podľa toho sa rozhodneme, ako ďalej," povedal lekár slovenskej výpravy František Okál.

Pridal aj pozitívnu správu: "Marek Čiliak sa už cíti podstatne lepšie, takže oddych mu pomohol. Rozhodneme sa podľa toho, ako sa bude cítiť, hlavné slovo samozrejme budú mať tréneri."

Oboch postihli subfebrílie, teda ľahké zvýšené teploty, podľa lekára to však nie je nič výrazné.

Otrasený Krištof je v poriadku

Nachladnutia hráčov ovplyvnili prechod z tepla do zimy a naopak, ale aj veľké teplo v hlavnej hale. "Hráči hovoria, že je to ako hrať v saune. Takže toto na to môže mať vplyv," potvrdil Okál.

V poriadku je aj Michal Krištof, ktorý po tvrdom ataku rakúskeho hráča v utorňajšom zápase zostal chvíľu otrasený ležať na ľade.

"On zostal ležať iba preto, aby zistil či je v poriadku, ale nemá žiadne následky. Hral už v ďalšom striedaní, čiže je v poriadku."

Lekár slovenského tímu zatiaľ v priebehu šampionátu žiadne veľké udalosti nemusel riešiť, vždy išlo iba o drobnosti.