Čaká ho ešte jedna operácia. Mladík Murcko chce po vážnej nehode opäť hrať futbal

Na to, ako veľmi zle to s ním vtedy vyzeralo, je teraz všetko dobré, uviedla jeho mama.

9. máj 2018 o 13:42 SITA

BRATISLAVA. Talentovaný slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Martin Murcko, ktorý sa stal koncom vlaňajšieho roka účastníkom vážnej dopravnej nehody a v kritickom stave ho previezli do nemocnice, je už z najhoršieho vonku a verí, že sa vráti aj na trávniky.

Po náročnej operácii hlavy sa opäť usmieva, chodí do školy a už bol aj na futbalovom tréningu.

Murcko nemal poškodený mozog

"Na to, ako veľmi zle to s ním vtedy vyzeralo, je teraz všetko dobré. Maťka ešte čaká jedna operácia hlavy, ale tá už nie je taká vážna.

Dôležité bolo, že nemal poškodený mozog," uviedla v rozhovore pre oficiálnu internetovú stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Mária Murcková, mama 17-ročného Martina (nar. 19. septembra 2000), ktorá si za posledný polrok prežila najťažšie chvíle.

Jej syn bol vo vážnom stave a manžel bojoval so zákernou chorobou a boj napokon prehral.

"Je to s ním ešte ťažké, ale už si všetko pamätá. Komunikuje celkom dobre, no ešte stále potrebuje čas, aby to bolo úplne ako pred nehodou. Chodí aj do školy, hoci sa mu vôbec nechce.

Už sa to s ním nedá vydržať, tak som mu dovolila u nás na dedine ísť na tréning, ale bolo to len veľmi opatrné," skonštatovala Mária Murcková o synovi, ktorý pochádza z obce Kurima v okrese Bardejov.

Murcko chce opäť hrať futbal

"Už by som veľmi chcel mať tú poslednú operáciu za sebou, aby som mohol opäť začať hrávať futbal. Veď to je môj život," zdôraznil odhodlane v rozhovore pre futbalsfz.sk Martin Murcko, ktorý pred rokom absolvoval skúšky v manchesterských kluboch City a United.

Po vianočných sviatkoch 27. decembra sa člen reprezentácie SR do 18 rokov vracal s kamarátmi z koncertu, keď do nich nabúralo auto.

Murcko dopadol zo všetkých najhoršie, jeho stav bol veľmi vážny, museli mu operovať hlavu a dlho sa nevedelo, či sa z toho dostane.

V ťažkej životnej situácii mu podali pomocnú ruku i slovenskí futbaloví reprezentanti vyzbieraním finančnej čiastky 11-tisíc eur ako aj Nadácia Slovenského futbalového zväzu, ktorá prispela Martinovi a jeho rodine tromi tisíckami.

Murcko ďakujem reprezentantom aj zväzu

"Ťažko sa teraz hľadajú správne slová. Keď sme sa dozvedeli, čo sa Martinovi stalo, rozhodli sme sa urobiť pre neho a jeho rodinu zbierku a aspoň čiastočne mu pomôcť.

Chcel by som Martinovi v mene všetkých chlapcov vyjadriť našu podporu. Martin, drž sa, sme s tebou,“ odkázal Murckovi kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel, keď odovzdával počas marcového slávnostného vyhlásenia Futbalista roka vyzbieranú sumu trénerovi Bardejova Jozefovi Daňkovi, pod ktorým v klube Martin Murcko hrával.

"Futbal je pre mňa všetko. Preto veľmi ďakujem našim reprezentantom, ale aj zväzu, že si na mňa spomenuli, pomohli mi a zobrali ma medzi seba,“ odkázal kapitánovi Škrtelovi, jeho spoluhráčom i Slovenskému futbalovému zväzu Martin Murcko, ktorý dostal pozvanie prísť na májový zraz futbalového A-tímu SR pred prípravnými duelmi s Holandskom (31. 5.) a Marokom (4. 6.).

"Bolo to od všetkých, od SFZ i reprezentantov nečakané gesto a veľmi nám v tejto ťažkej situácii pomohli. Ďakujeme," dodala cez slzy Mária Murcková.