Fehérváry: S mamou som mal krásny vzťah. Keď odišla, pomáhal mi hokej

Rozhovor pre denník SME: V detstve ho zasiahla ťažká životná rana. Mal deväť, keď mu zomrela mama. Náročné obdobie zvládol a vypracoval sa na najväčší talent slovenského hokeja. Osemnásťročný MARTIN FEHÉRVÁRY podáva na majstrovstvách sveta v Kodani výborné výkony.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V detstve ste mali prezývku malý Fehy. V súčasnosti však meriate 186 centimetrov. Kedy ste tak rýchlo vyrástli?

„Odmalička som bol v každom tíme najmenší. Hrával som s chlapcami, ktorí boli o dva či o tri roky starší. Adam Ružička a Filip Krivošík boli vždy obrovskí, tak ma tak prezývali. Postupne som začal rásť a stále rastiem. Najväčším zlom bol asi v štrnástich. Brat meria 197 centimetrov, otec 192 centimetrov. Postupne ich dobieham.“

V detstve ste odišli zo Slovana Bratislava a spolu s ďalšími chlapcami zamierili do Hokejovej školy Svišť, ktorú založili vaši rodičia. Aké to bolo vyrastať mimo systému?

„Boli to jedny z najlepších rokov mojej hokejovej kariéry. Zrejme budú súhlasiť aj ďalší chalani, ktorí sú teraz v juniorských reprezentáciách. Mali sme svoj vlastný systém, ktorý bol skvelý. Starala sa o nás Adriana Hosťovecká, veľká profesionálka, ktorá bola zodpovedná a prísna. Nedala nám nič zadarmo.

Po niektorých zápasoch, keď sme hrali zle, prišla do kabíny a zahlásila - chlapci, pôjdete pešo domov. Veľa nás naučila, precestovali sme veľa turnajov, čo nám pomohlo v hokejovom i osobnom živote. Mali sme aj skvelých trénerov, ako Michala Dostála a Romana Megu. Na tie roky rád spomínam.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Utiekol zo Slovana, vyrástol mimo systému. Teraz bude kapitánom reprezentácie

Prežili ste si však aj ťažké časy. Nemali ste ešte ani desať rokov, keď vám zomrela mama. Bol hokej tým, čo vám najviac pomáhalo?

„Presne tak. Stalo sa to cez leto, kedy sme netrénovali, ale hokej bola vec, kedy som na to nemyslel. V škole to bolo tiež fajn, ale pri hokeji sme boli výborná partia. Veľa ľudí nám v tom čase pomohlo. Chodievali sme spolu na víkendy, na dovolenky, čo mi prospelo.“

Môžeme pokračovať v tejto téme?

„Áno, nech sa páči.“

V nedávnom rozhovore ste povedali, že sa najviac bojíte o rodinu, aby sa nikomu z blízkych nič nestalo. Aké to bolo v tak mladom veku prísť o mamu?