Piatu etapu na Gire vyhral Battaglin, Dumoulina delí od Dennisa stále iba sekunda

O víťazovi sa rozhodovalo v záverečnom šprinte.

9. máj 2018 o 18:19 (aktualizované 9. máj 2018 o 18:55) SITA

Giro d'Italia 2018

5. etapa (Agrigento - Santa Ninfa, 153 km):

1. Enrico Battaglin Taliansko LottoNL-Jumbo 4:06:33 h 2. Giovanni Visconti Taliansko Bahrain Merida + 0 s 3. José Goncalves Portugalsko Kaťuša Alpecin + 0 s 4. Maximilian Schachmann Nemecko Quick-Step Floors + 0 s 5. Simon Yates V. Británia Mitchelton-Scott + 0 s 6. Tim Wellens Belgicko Lotto Fix All + 0 s

Poradie po 5. etape:

1. Rohan Dennis Austrália BMC Racing 18:29:41 h 2. Tom Dumoulin Holandsko Sunweb + 1 s 3. Simon Yates V. Británia Mitchelton-Scott + 17 s 4. Tim Wellens Belgicko Lotto Fix All + 19 s 5. Pello Bilbao Španielsko Astana + 25 s 6. Maximilian Schachmann Nemecko Quick-Step Floors + 28 s

SANTA NINFA. Talian Enrico Battaglin z tímu LottoNL-Jumbo sa stal víťazom stredajšej 5. etapy na pretekoch Giro d'Italia zaradených do cyklistického kalendára UCI WorldTour.

Etapa so zvlneným profilom z Agrigenta do Santa Ninfa (153 km) na Sicílii mala rovnako ako v utorok klasikársky, aj keď o niečo menej náročný záver a v ňom sa presadil Battaglin pred krajanom Giovannim Viscontim (Bahrain Merida) a Portugalčanom Josém Goncalvesom (Kaťuša Alpecin).

Jeden z favoritov stratil 42 sekúnd

Dvadsaťosemročný Battaglin pridal do zbierky úspechov tretí etapový triumf na Giro d´Italia, predchádzajúce dva pochádzajú z rokov 2013 a 2014.

Etapa sa skončila neúspešne pre jedného z adeptov na celkový triumf Miguela Lópeza. Kolumbijčan prišiel do cieľa s mankom 42 sekúnd.

"Záver bol trochu odlišný v porovnaní s utorkom. Predtým to bol silový šprint do strmého kopca. Teraz to stúpanie prišlo už dva kilometre pred cieľom. Neskôr som mal ešte chvíľu na to, aby som nazbieral sily do záverečného šprintu. Vydaril sa mi. Giro je pre mňa stále šťastnými pretekmi. Momentálne som rád, že to takto dopadlo, ale chcem ďalšie dobré pokračovanie. Verím, že na ceste do Ríma sa mi ešte niečo podarí dosiahnuť," uviedol Battaglin aj na webe Cyclingnews.

Na čele priebežného celkového poradia sa udržal Austrálčan Rohan Dennis z tímu BMC Racing.

Dennis vedie s náskokom jednej sekundy pred obhajcom celkového prvenstva Holanďanom Tomom Dumoulinom vo farbách Sunwebu, tretí s mankom 17 sekúnd je Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Šancu mal aj Štybar

Piata etapa tohtoročného Gira bola zároveň druhá na území talianskeho ostrova Sicílii. Do úniku dňa sa vydala štvorica Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Laurent Didier (Trek-Segafredo), Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia) a Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec) a ešte 50 kilometrov pred cieľom mali náskok 2:30 minúty.

Približne 21 kilometrov pred páskou sa vydal na sólový únik Talian Vendrame, o ďalších sedem kilometrov došlo k hromadnému pádu, v ktorom z favoritov na celkový triumf zostal Talian Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida), ale s pomocou tímových kolegov sa mu podarilo dotiahnuť späť do pelotónu.

Výjazd z poslednej zákruty bol veľmi dôležitý v závere etapy.

Do posledných 10 kilometrov líder Vendrame vstupoval s náskokom 20 sekúnd, ale bolo zrejmé, že to má v úniku spočítané. Tri kilometre pred cieľom bol balík pokope a v náročnom stúpaní sa začal boj o čo najlepšie pozície do šprintu.

Vpredu sa objavil Pozzovivo, neskôr Diego Ulissi, dobre sa držal aj Zdeněk Štybar, ale o všetkom sa napokon rozhodlo v posledných 400 metroch po výjazde z poslednej zákruty.

Vtedy sa vpredu objavila dvojica silných Talianov Enrico Battaglin - Giovanni Visconti a z ich súboja vyšiel víťazne Battaglin.