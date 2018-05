Futbal je ako Monopoly, tvrdí Allegri. Juventus vedie k ďalšiemu double

Turínčania štvrtý raz za sebou vyhrali Taliansky pohár.

10. máj 2018 o 8:37 SITA

RÍM. Futbalisti Juventusu Turín získali prvú tohtosezónnu trofej. V stredajšom finále Talianskeho pohára 2017/2018 si na Olympijskom štadióne v Ríme poradili s mužstvom AC Miláno vysoko 4:0. V súťaži triumfovali štvrtýkrát za sebou a z historického pohľadu rekordne trinásty raz.

Mužstvo trénera Massimiliana Allegriho má obrovskú príležitosť - rovnako ako vlani - ukončiť sezónu ziskom double. Na definitívne potvrdenie majstrovského titulu v Serie A mu chýba jediný bod.

Víťazstvo Juventusu v stredajšom finále režírovali najmä bývalí hráči Bayernu Mníchov. Dvakrát sa presadil marocký stopér Medhi Benatia.

Ďalší zásah pridal brazílsky krídelník Douglas Costa a výsledok spečatil vlastným gólom útočník Nikola Kalinič.

Allegri: Všetkých čakám na cieľovej čiare

Kouč Turínčanov po stretnutí pochválil zverencov za skvelé predstavenie. "Získali sme trofej, chlapci ukázali mimoriadny výkon a zaslúžili si toto víťazstvo. Pred zápasom som povedal hráčom, aby potešili fanúšikov. Tieto oslavy si zaslúžia, pretože tvrdo pracujú a užívajú si futbal," vyhlásil Allegri.

"Milánčania mali dobrý prvý polčas, ale v takýchto stretnutiach treba aj trochu času, aby ste sa dostali ku gólu. S pribúdajúcimi minútami sme prišli na to, ako otvoriť uzavretý priestor. Teraz ešte musíme ešte matematicky spečatiť ´scudetto´ a tešiť sa z tejto fantastickej sezóny," dodal pre Rai Sport.

Juventus zvíťazil nad AC Miláno o štyri a viac gólov premiérovo od roku 1997. V domácej ligovej súťaži vtedy vyhral 6:1.

“ Futbal je ako Monopoly. Nikdy neviete, akú kartu si vytiahnete. „ Massimiliano Allegri, tréner Juventusu

Allegri po zápase zareagoval aj na nedávne poznámky talianskych médií, podľa ktorých pôsobí unaveným dojmom.

"Na rozdiel od vás mám čistú hlavu. Som trpezlivý človek a teraz všetkých čakám na cieľovej čiare," vravel rodák z Livorna.

"Futbal je ako Monopoly. Nikdy neviete, akú kartu si vytiahnete. Musíte sa pozrieť na pozitíva. Vždy hovoríte iba o taktike, ale predovšetkým mladým trénerom by ste mali ukázať, že futbal je tiež o praxi, nielen o teórii."

Gattuso: Výsledok nie je odrazom výkonu

Keď spomenul mladých trénerov, zrejme narážal na svojho milánskeho súpera Gennara Gattusa. Ten po prehre skonštatoval, že výsledok neodráža dianie na trávniku a jeho mužstvo ešte bude musieť vo zvyšných dvoch kolách Serie A poriadne zabojovať, aby si zabezpečilo miestenku do Európskej ligy 2018/2019.

Momentálne je na šiestej pozícii, ktorá zaručuje priamy postup do skupinovej fázy kontinentálneho pohára číslo dva.

Futbalisti Juventusu pózujú s víťaznou trofejou. (zdroj: TASR/AP)

"Taký je futbal. Výsledok nie je odrazom nášho výkonu, ale za chyby sa platí. Do 56. minúty sme na ihrisku robili to, čo sme si zaumienili, a Juventus nás až na jednu hlavičku neohrozil. Musíme to však prijať a uvedomiť si naše nedostatky. Aj ja som mladý tréner, učím sa, robím chyby a pokúšam sa zistiť, ako by sme sa mohli zlepšiť," povedal Gennaro Gattuso.

"Nemali by sme sa dívať na rezultát 0:4, ale skôr na spôsob, ako sme prehrali. Máme ešte dva zápasy na to, aby sme sa kvalifikovali do pohárovej Európy."

Štyridsaťročný Gattuso ako dlhoročný hráč milánskeho klubu (1999 až 2012) vyhral Taliansky pohár iba raz - v ročníku 2002/2003.