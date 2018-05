Domáci Dáni šokovali Fínov, ktorí v priemere strieľali takmer osem gólov na zápas

Dánski hokejisti sú v hre o postup do štvrťfinále.

10. máj 2018 o 11:42 TASR

HERNING. Hráči domáceho Dánska sa postarali o prvé prekvapenie MS v hokeji 2018, keď pribrzdili rozbehnutých Fínov. Zdolali ich 3:2, čím si v severskom derby zvýšili sebavedomie i šancu na postup do štvrťfinále.

Fíni mali po troch dueloch priemer takmer osem strelených gólov na zápas, boli bez straty bodu a so skóre 23:2 viedli herningskú B-skupinu. Prvoradou úlohou Dánov tak bolo eliminovať rozbehnutú ofenzívu súpera.

Dánsku pomohli nové posily

"Vedeli sme, že majú obrovskú ofenzívnu silu, takže sme ako tím vynaložili veľké úsilie na blokovanie striel a zastavovanie ich útokov. Takisto sme si dali záležať, aby náš brankár videl puk. Freddie (Andersen) vždy našiel spôsob, ako nás udržať v hre. Veľmi nám pomohol k tomuto výsledku," uviedol Jannik Hansen.

Práve on a ďalší útočník Mikkel Bödker, ktorý prihral na všetky tri dánske góly, posilnili Dánov pred zápasom s Fínskom. Ako sa ukázalo, boli veľkou pomocou.

Dáni mali za sebou tesnú výhru 3:2 nad Nemeckom, po ktorej podľahli USA 0:4 a Kanade 1:7. Na postup do štvrťfinále by sa im hodilo obrať o body aj niektorého z favoritov. Víťazstvom nad Fínskom pred zaplnenými tribúnami haly Jyske Bank Boxen v Herningu to dokázali.

"Snažili sme sa hrať našu hru, prvoradá však bola obrana," uviedol útočník Nichlas Hardt, ktorý dosiahol v 59. minúte víťazný gól Dánov.

"Toto je to, čo robia veľkí hráči. Nichlas tým gólom rozhodol o našom víťazstve, ktoré je veľmi cenné," poznamenal Hansen.

Dánov čakajú papierovo najslabší súperi

Fíni aj napriek prehre ostali na prvej priečke, predbehnúť ich však môžu Kanaďania i Američania, ktorí majú o jeden zápas menej.

Dánov cenné víťazstvo posunulo na priebežnú štvrtú priečku, hrať ešte budú s tromi papierovo najslabšími tímami skupiny - Nórskom, Kóreou a Lotyšskom.