Slovan spoznal súpera v boji o Česko-slovenský superpohár, čaká ho Slavia Praha

Zápas je na programe 29. júna.

10. máj 2018 o 14:45 SITA

BRATISLAVA. ŠK Slovan Bratislava proti SK Slavia Praha, také je zloženie duelu o futbalový Česko-slovenský superpohár 2018. Tieto mužstvá majú právo účasti ako úradujúci šampióni národných pohárov - Slovan 1. mája v trnavskom finále Slovnaft Cupu zvíťazil 3:1 nad MFK Ružomberok, Slavia v stredu v Mladej Boleslavi vo finále MOL Cupu rovnakým výsledkom zdolala FK Jablonec.

K triumfu Slavie jedným gólom aj asistenciou prispel slovenský krídelník Miroslav Stoch, jeho krajan Jakub Hromada bol na lavičke náhradníkov.

Súboj o superpohár odohrajú 29. júna na Slovensku. Vlani v takomto stretnutí v Uherskom Hradišti Slovan Bratislava remizoval 1:1 s FC Fastav Zlín a v následnom rozstrele z 11 m podľahol 5:6.

"Na minuloročné finále sa nám spomína ťažko. Zápas sme si pokazili, keď sme inkasovali v poslednej minúte z penalty. Nabrali sme však skúsenosti ako hrať takéto zápasy. Jedenástky pred superpohárom trénovať asi nebudeme; ak dôjde na rozstrel, tak pôjdu hráči, ktorí si budú veriť," povedal pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) stopér Slovana Kornel Saláta a na margo duelu proti Slavii doplnil:

"Bude to ťažký zápas. Slavia okrem výhry v pohári stále bojuje aj o titul. Má výborný tím s top hráčmi, už sa tešíme na finále."

video //www.youtube.com/embed/tyGgy4Vbeok

Tréner Slovana Martin Ševela priznal, že rátal so súbojom o superpohár proti Slavii. "Bola väčšia pravdepodobnosť, že v zápase o superpohár narazíme na Slaviu ako na Jablonec. Slavia je kvalitný tím, ktorý tvrdí muziku aj v českej lige. Tešíme sa na finále, nebude to však nič ľahké, veď sa stretnú dve vyspelé mužstvá," skonštatoval Martin Ševela.

"Bolo by výborné, ak by sme vyhrali. Každý pohár sa cení. Slovan minulý rok prehral až v rozstrele. Dúfam, že teraz sa šťastena prikloní k nám. Budeme sa snažiť rozhodnúť už v riadnom hracom čase, ale musíme byť pripravení aj na prípadný roztrel, nebudeme ho však trénovať. Ak by došlo na jedenástky, tak ich pôjdu zahrávať hráči, ktorí si budú veriť," dodal Ševela.