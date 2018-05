Chárov spoluhráč McAvoy posilní káder USA

Pre amerického obrancu to bude druhý svetový šampionát po sebe.

10. máj 2018 o 18:16 SITA

KODAŇ. Káder americkej hokejovej reprezentácie na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku doplnil obranca Bostonu Bruins Charlie McAvoy.

Dvadsaťročný zadák by mal v piatok poobede priletieť do Herningu, kde Spojené štáty hrajú svoje zápasy v rámci základnej B-skupiny.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pre McAvoya to bude druhý svetový šampionát po sebe, na uplynulých MS v Kolíne a Paríži odohral za USA 8 zápasov so ziskom jednej asistencie a piatich plusových bodov.

Na svojom konte má aj jednu zlatú a jednu bronzovú medailu z MS juniorov a tiež jedno zlato z MS do 18 rokov.

Rodák z Long Beach pôsobil v sezóne 2017/2018 v Bostone Bruins, v 63 dueloch základnej časti nazbieral 32 kanadských (7+25) a 20 plusových bodov.

V play off nastúpil na ďalších 12 meraní síl so ziskom 5 bodov (1+4) a 2 plusiek. Jeho najčastejším partnerom v obrannej dvojici Bruins bol Slovák Zdeno Chára. Boston vypadol v 2. kole play off s Tampou Bay.

Informáciu priniesla oficiálna stránka amerického hokejového zväzu.