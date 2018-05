Hokejový odborník: Toto je náš strop, ale taktika je veľmi umne nastavená

Hokejisti vybojovali na MS druhé víťazstvo. Zápas proti Francúzsku hodnotil bývalý reprezentant a účastník dvoch šampionátov ANDREJ KOLLÁR.

10. máj 2018 o 22:01 Miloslav Šebela

Proti Francúzsku (výhra 3:1 - pozn. red.) to bol veľký boj do posledných minút. Napokon vybojovalo Slovensko druhé víťazstvo na turnaji. Čo hovoríte na priebeh zápasu?

„Akoby nám naša slovenská nátura nedovolila urobiť si pohodu. Hráme štvorminútovú presilovku a takmer sme nevystrelili na bránu. Skôr hráme, akoby sme boli radi, že máme pokoj a nič nám nehrozí. Nie, že by sme to chceli využiť na druhý a tretí gól, aby bolo vybavené.“

Boli viaceré nevyužité presilovky najvýraznejším momentom zápasu?

„Presilovky rozhodujú zápas. Keď vyhrávame 1:0 a v štvorminútovej presilovke môžeme dať dva góly, tak tým môžeme zápas upokojiť. Príde mi to také chladné, akoby tam hráči išli s tým, že nám nič nehrozí, pretože my sme piati a oni štyria.

ANDREJ KOLLÁR je bývalým slovenským reprezentantom. Hral na MS 2006 a MS 2008. V minulosti bol generálnym manažérom Dukly Trenčín. (zdroj: TASR)

Chýba mi, že nechceme dať ďalší gól a nechceme zápas upokojiť. Veľmi mi to chýbalo. Neviem si vysvetliť, čím to je. Či to je otázka sebavedomia? Netuším. Keď sa pozerám na iné tímy, idú na presilovku nažhavení, hneď sa snažia vyhrať vhadzovanie, hneď je tam streľba a snaha o gól. Toto v dnešnom hokeji rozhoduje.“

Myslíte si, že slovenskému tímu chýbalo väčšie nasadenie a aktivita?

„Od prvého striedania sme Francúzov príliš nenapádali, pochopil som, že ideme hrať také talianske catenaccio (futbalová taktika založená na bránení - pozn. red.). Keď sme rozrušovali všetko a čakali sme na svoje príležitosti. Chvalabohu to tam popadalo.

Myslím si, že s ohľadom na to, čo majú hráči v nohách a čo ich ešte čaká, to bol celkom rozumne odohraný zápas. Súpera sme do veľkých šancí nepustili. Ale z čoho sa veľmi teším sú brankári. Marek Čiliak aj Patrik Rybár chytajú skvelo. Keď aj niečo prejde cez obranu, tak oni to pochytajú.“

Proti Francúzom sa darilo najmä popradskému útoku Dávid Bondra, Dávid Buc a Patrik Svitana. Prekvapilo vás to?

„Veľmi sa z teším, ako potiahli mužstvo. Hrajú obetavo.