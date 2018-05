Pred turnajom im veril málokto. Je to naša najlepšia formácia, tvrdí Ramsay

Zaslúžili si šancu byť na šampionáte a som nadšený, ako sa jej chopili, hovorí o popradskej trojici tréner Craig Ramsay.

10. máj 2018 o 21:33 Juraj Berzedi

KODAŇ. Keď prišli do prípravného kempu slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta, všetci očakávali, že v tíme ostanú dovtedy, kým prídu iní, lepší a ostrieľanejší hráči.

Tréner Craig Ramsay ich dal do spoločného útoku a oni od začiatku ukazovali, že do reprezentácie neprišli len na výlet.

Napokon sa všetci dostali aj na svetový šampionát, čo bolo jedno z najväčších prekvapení slovenskej nominácie za posledné roky.

Dávid Buc sa vrátil do slovenskej reprezentácie po ôsmich rokoch, Patrik Svitana je viac známejší ako hokejbalista a Dávid Bondra prichádzal pred sezónou do Popradu, pričom sa s ním nepočítalo ani do prvých štyroch útokov.

Na šampionáte však patrí táto trojica k ťahúňom slovenského tímu.

Bondra nevie, ako oslavoval

Na ľade majú najmä plniť úlohu bojovníkov. Mnohí fanúšikovia i odborníci boli skeptickí, či hokejisti z priemerného slovenského klubu zvládnu zápasy na medzinárodnej úrovni.

V zápasoch proti Česku a Švajčiarsku to nemali jednoduché, ale neprepadli. Proti Rakúšanom sa zlepšili, ale to, čo ukázali v súboji s Francúzskom, pripomínalo skúsených harcovníkov.

Kombinácie pred prvým gólom znesú najprísnejšie svetové kritériá. Bola to akcia, akú skôr vidieť u ruských hokejistov.

Dávid Bondra pri gólovej oslave rozpažil ruky, ako to v minulosti robil jeho otec Peter. „Ani neviem, nad čím som uvažoval a ako som oslavoval. Nemôžem si však zobrať všetky zásluhy, lebo bez mojich spoluhráčov by to nebolo,“ poznamenal 25-ročný útočník.

Pri druhom góle zase ukázali taktickú črtu, ktorú od slovenského tímu vyžaduje tréner Craig Ramsay.