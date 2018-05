Winnipeg hladko zdolal Nashville a postúpil ďalej, hviezdil Šťastného syn Paul

Paul Stastny dal dva góly a pridal aj jednu asistenciu.

11. máj 2018 o 6:05 (aktualizované 11. máj 2018 o 6:42) SME.sk

Winnipeg po jasnom víťazstve nad Nashvillom postúpil do semifinále.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Winnipeg Jets triumfoval na ľade Nashville Predators 5:1 v siedmom zápase štvrťfinálovej série play off NHL 2017/2018 a postúpili do semifinále. V ňom si Jets zahrajú proti Vegas Golden Knights so Slovákom Tomášom Tatarom.

Hviezdou nočného zápasu bol syn legendárneho bývalého slovenského hokejistu Petra Štasťného Paul Stastny, ktorý dal dva góly a na jeden prihral.

NHL 2017/2018 - play off:

semifinále Západnej konferencie - 7. zápas:

Nashville - Winnipeg 1:5

/konečný stav série: 3:4, Winnipeg postúpil do finále konferencie/

