Kto je silný tam, je silný všade. V Barcelone pokračuje boj troch tímov

V nedeľu sa bude konať Veľká cena Španielska.

11. máj 2018 o 9:07 SITA

BARCELONA. Okruh Catalunya neďaleko Barcelony bude piatym dejiskom tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta motoristickej formuly 1 v rámci Veľkej ceny Španielska.

Obyčajne sa hovorí, že kto je silný v Barcelone, je silný všade. Je to spôsobené charakteristikou trate, ktorá ponúka rýchle aj pomalé zákruty a vyžaduje veľký výkon motora.

Najvyššie ambície bude mať určite obhajca minuloročného víťazstva a čerstvo líder šampionátu Lewis Hamilton z tímu Mercedes, ale dostať sa späť na prvé miesto v hodnotení bude chcieť aj Sebastian Vettel na monoposte Ferrari.

Netreba zabúdať ani na redbully, ktoré sa vedia na podobných tratiach vyrovnať najsilnejším.

"V Barcelone sa ťažko predbieha, takže sa budeme snažiť maximalizovať výkon najmä v kvalifikácii.

Začíname európsku časť sezóny a to je čas pre nasadzovanie väčšieho počtu vylepšení na monopostoch. Je to prvý krok k vývojovým pretekom, ktoré môžu potrvať aj do konca roka.

Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude ktorému tímu dariť. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý výsledok, ale vieme, že to bude náročné.

Prvé štyri veľké ceny nám naznačili, že nás čaká boj troch tímov," povedal šéf Mercedesu Toto Wolff pre oficiálnu stránku svojho tímu.

Vo Ferrari sú zatiaľ spokojní

"Na začiatku sezóny neviete, ako na tom ste, ale myslím si, že s doterajším priebehom môžeme byť spokojní. Boli sme veľmi konkurencieschopní, bojovali sme o víťazstvo vo väčšine pretekov. Momentálne je dôležité, aby sme v nasledujúcej veľkej cene dostali z auta všetko.

Prehľad víťazov posledných 5 ročníkov VC Španielska: 2017 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2016 Max Verstappen (Hol.) Red Bull 2015 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes 2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2013 Fernando Alonso (Šp.) Ferrari

Je prirodzené, že chceme zvíťaziť. Verím, že aj malé veci môžu výrazne pomôcť. Pracujeme na vylepšeniach, uvidíme, čo prinesú," uviedol Vettel pre web Ferrari.

V Barcelone si budú chcieť napraviť reputáciu jazdci Red Bullu, ktorí naposledy v Baku vzájomne kolidovali a vypadli.

"Necháme im voľný priestor. Avšak, povedali sme pretekovým inžinierom, že ak sa bude v budúcnosti schyľovať k niečomu podobnému, majú zasiahnuť.

Obaja piloti sa medzi sebou rozprávali, nie je medzi nimi žiaden spor. Netreba o tom viac hovoriť, kapitola je uzavretá," povedal poradca Red Bullu pre motoršport Helmut Marko pre Auto Bild, citoval ho portál motorsport.com.

Podmienky pred VC Španielska

Na okruhu Catalunya sa bude jazdiť so stredne tvrdými, mäkkými a supermäkkými pneumatikami.

Cez víkend sa v oblasti očakáva premenlivé počasie, v piatok by malo byť po väčšinu dňa slnečno, no v sobotu sa majú vyskytnúť búrky.

V nedeľu sa zasa vyčasí. Najvyššia teplota by sa mala vyšplhať na 20°C. Tréningy a kvalifikáciu pred VC Španielska bude v priamom prenose vysielať stanica Sport 1, samotné preteky odvysiela Sport 2.

Kvalifikácia sa začne v sobotu o 15.00 h SELČ, nedeľňajšia veľká cena odštartuje o 15.10 h.

VC Španielska 2018 - preview

video //www.youtube.com/embed/JIljdNb1Bb8

VC Španielska

Dejisko: okruh Catalunya pri Barcelone

Dĺžka okruhu: 4655 metrov

Dĺžka pretekov: 66 okruhov (307,104 km)

Divácka kapacita: 140 700

Minuloročný víťaz: Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari - 1:21,670 min (2008)

Rekordér v počte víťazstiev - jazdec: Michael Schumacher - 6 (1995, 1996, 2001 - 2004)

Rekordér v počte víťazstiev - tím: Ferrari - 12 (8 na okruhu Catalunya)

Poradie MS (po 4 z 21 pretekov):

1. Lewis Hamilton V. Británia Mercedes 70 bodov 2. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari 66 3. Kimi Räikkönen Fínsko Ferrari 48 4. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes 40 5. Daniel Ricciardo Austrália Red Bull 37

Pohár konštruktérov: