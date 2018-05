České hviezdy velebil aj tréner Ruska. Davidovia prileteli z USA a rozhodli

Dvojica Pastrňák a Krejčí svojím parádnym výkonom strhla celé mužstvo.

11. máj 2018 o 9:25 SITA

KODAŇ. S časovým posunom a s minimom spánku a napriek tomu hokejová paráda na český spôsob. David Krejčí 1+3, David Pastrňák 2+1 a Česko - Rusko 4:3 po predĺžení.

Bostonská úderka ihneď po príchode z play off NHL na majstrovstvá sveta do Kodane zamierila do Royal Areny a tam rozhodla zápas nad jedným z favoritov na zisk zlatých medailí.

Prečítajte si tiež: Česi v šlágri zdolali Rusko, v predĺžení rozhodol Pastrňák

Z parádnej spolupráce D+D profitoval aj tretí člen nového elitného útoku Dmitrij Jaškin, ktorý sa blysol gólom a asistenciou.

"Dávidovia, ste trieda! Hrá sa s vami tak ľahko," zložil poklonu svojím novým spoluhráčom Dmitrij Jaškin, cituje ho web idnes.cz.

"Mali sme dva varianty, koho dať k dvojici z Bostonu. Zvolili sme Dmitrija a evidentne správne. Určite budú spolu pokračovať," rád skonštatoval kormidelník českého tímu Josef Jandač.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Z Pastrňáka leje, cíti sa však dobre

Rusi mali pred zápasom s Českom 9 bodov z 3 zápasov a impozantné skóre 20:0. Prvý vážnejší test na šampionáte však nezvládli podľa predstáv.

Česi boli napriek rýchlo inkasovanému gólu najmä v prvej tretine a neskôr aj v predĺžení lepší ako ich súper a zvíťazili zaslúžene.

“ Cítim sa prekvapujúco dobre, ale leje sa zo mňa poriadne. „ David Pastrňák

"Dávidovia sa na ľade veľa rozprávajú a vďaka tomu vieme, čo máme robiť. Je to skvelé, keď sa takto komunikuje. Predviedli sme zrejme najlepší výkon na turnaji. Dostávali sme sa do šancí a ubránili ruské presilovky. To boli hlavné atribúty úspechu," pripomenul Jaškin.

"Počas zápasu človek zabudne na únavu a rieši len to ako pomôcť spoluhráčom. Niekedy to tak vyjde, že jeden útok gólmi rozhodne zápas. Uznanie však patrí všetkým na ľade. Výborne sme hrali v oslabení a dobrý bol aj brankár," citujú Davida Krejčího české internetové portály.

"Cítim sa prekvapujúco dobre, ale leje sa zo mňa poriadne," krátko skonštatoval David Pastrňák.

Česko zápas s Ruskom napokon zvládlo

video //www.youtube.com/embed/CyuN3ghS6VI

Davidov chválil aj tréner Ruska

Tréner Jandač si všimol, že dvojica D+D svojím parádnym výkonom strhla celé mužstvo. "Išli do toho priamo z lietadla, preto si zaslúžia rešpekt, ako zápas zvládli. Cítili sme to tak, že s nimi vzrástla sila celého tímu."

Ruský kouč Iľja Vorobiov uznanlivo podotkol: "Česi hrali rýchlo a silovo. Krejčí a Pastrňák pozdvihli celé mužstvo a sú inšpirácia aj pre nás ako sa zlepšiť. My sme sa snažili reagovať a niečo zmeniť. Druhá a tretia tretina neboli zlé, ale nakoniec to nevyšlo."

Prečítajte si tiež: Aké sú šance slovenských hokejistov na postup do štvrťfinále?

Česi na šampionáte v Kodani stále nevyhrali zápas v riadnom hracom čase, ale aj tak majú 6 bodov za triumfy nad Slovenskom a Ruskom v predĺžení a Švajčiarskom po nájazdoch.

V tabuľke síce českým hokejistom priebežne patrí nepostupová piata priečka bod za Slovákmi, ale pred sebou majú zápasy s Bielorusmi, Francúzmi a Rakúšanmi a to je iná výkonnostná kategória ako Švédi a Rusi, ktorí čakajú na Slovákov.

"Sme radi, že sme proti Rusom získali bod naviac. Je pre nás veľmi dôležitý," dodal tréner Jandač.