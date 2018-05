Jurčo pokazil Nagyovi gólovú radosť, on mu to nechtiac vrátil. Splašil sa

Akcii Ladislava Nagya predchádzalo postavenie mimo hry.

11. máj 2018 o 9:58 SITA

KODAŇ. Skúsený útočník Ladislav Nagy na svojich siedmych majstrovstvách sveta v kariére stále gólovo mlčí.

Všetko mohlo byť inak vo štvrtok v súboji slovenskej hokejovej reprezentácie proti tímu Francúzska, v ktorom zverenci trénera Craiga Ramsayho zdolali svojho súpera 3:1.

Na MS 2018 v Dánsku si tak pripísali do tabuľky základnej A-skupiny ďalšie tri body, dovedna ich majú na konte už sedem.

Prvý gól na MS v hokeji 2018 mu neuznali

V ostatnom vystúpení Slovákov v kodanskej Royal Arene 38-ročný rodák z košickej Šace v 59. min po krásnom sóle prekonal gólmana Floriana Hardyho, no napokon sa netešil z presného zásahu.

Prečítajte si tiež: Prečo neplatil Nagyov parádny gól? Francúzi využili nové pravidlo

Kouč súpera totiž požiadal o preskúmanie videozáznamu a ten odhalil, že akcii Ladislava Nagya predchádzalo postavenie mimo hry, Tomáš Jurčo totiž vkorčuľoval do útočného pásma skôr ako doň vošiel puk.

Drámu napokon o niekoľko desiatok sekúnd neskôr rozlúskol gólom do prázdnej bránky Michal Čajkovský.

"Vôbec som nevedel, že je v ofsajde, ale tri body sú doma, to je hlavné. Celú situáciu som nevidel. Vďaka 'Jurky'," povedal s úsmevom Nagy a pokračoval:

"On mohol dať potom gól do prázdnej bránky, no ja som mu tam nechtiac vložil hokejku, tak sme si to rozdelili. Mohol som mu to nechať, ale splašil som sa." Napriek neuznanému gólu mal teda Nagy dobrú náladu.

Nagy: Trápime sa s koncovkou

Súboj s Francúzmi bol dramatický až do konca. Slováci však už skôr mali dosť šancí na to, aby eliminovali šance súpera na úspech.

"Trápime sa s koncovkou. Máme dosť šancí, ale nepremieňame ich. Napokon je zo zápasu dráma, aj keď by to mohlo byť jednoznačnejšie," myslí si Ladislav Nagy,

Ostrieľaného harcovníka teší triumf nad Francúzmi a zisk ďalších troch bodov.

"Teraz skúsime uchmatnúť nejaký bodík favoritom. Bude to veľmi náročné, ale keď budeme hrať dobre v obrane, dá sa všetko. Bude to iný hokej, veď Švédi aj Rusi sú topfavoriti. Čakajú nás náročné zápasy,“ poznamenal.

V štvrtkovom zápase proti Francúzom to podľa neho bolo lepší výkon jeho tímu ako v predchádzajúcich zápasoch.

"Hrali sme dobre, len škoda, že sme nedali viac gólov. Mali sme dosť veľa šancí, no trochu sa trápime v koncovke. Musíme zlepšiť streľbu a bude to dobré," dodal.