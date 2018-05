Pavel Nedvěd si chce splniť sen, zahrá si so synom za rodnú obec

Drziteľ Zlatej lopty z roku 2003 sa fanúšikom predstaví 2. júna v súboji proti Baníku Královské Poříčí B.

11. máj 2018 o 15:43 SITA

PRAHA. Česká futbalová legenda Pavel Nedvěd plánuje nastúpiť za regionálne mužstvo Skalná v 1.B triede Karlovarského kraja.

Štyridsaťpäťročný bývalý tvorivý stredopoliar si chce splniť želanie zahrať si so synom rovnakého mena.

"Pavel je rodákom zo Skalnej, občas sa tu objaví, má u nás stále veľa priateľov. Týmto spôsobom vznikla aj táto myšlienka. Vyústilo to do prestupu do nášho mužstva, je u nás zaregistrovaný," uviedol predseda FK Skalná Miroslav Balej.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Držiteľ Zlatej lopty z roku 2003 sa fanúšikom predstaví 2. júna v súboji proti Baníku Královské Poříčí B. V stretnutí sa predstaví aj jeho syn, ktorý už nastúpil za Skalnú v niekoľkých zápasoch a to napriek faktu, že žije v Taliansku.

Prečítajte si tiež: Nemec odchádza z Dinama Bukurešť, potvrdil jeho tréner

"Tam nehrá, lebo je registrovaný v našom mužstve. Jeho želaním bolo, aby si zahral so svojim synom a teraz sa mu to splní," dodal Balej o Nedvědovi.

Nedvěd má v Skalnej silné zázemie, žijú tam jeho rodičia. Pri návštevách sa zaujíma o život v obci a vo futbalovom klube.

K otázke, či sa dá predpokladať zopakovanie takejto akcie, Balej skonštatoval: "Momentálne to vidím ako jednorázovú akciu. Jeho syn za nás pravdepodobne ešte zopárkrát nastúpi, ale u Pavla to bude ťažké." Informoval český portál iDnes.cz.