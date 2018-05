Bennett porazil Vivianiho v záverečnom špurte siedmej etapy Gira

Írsky cyklista získal prvé etapové víťazstvo na 101. ročníku pretekov pre tím Bora-Hansgrohe.

11. máj 2018 o 17:58 (aktualizované 11. máj 2018 o 18:17) TASR

Giro d'Italia 2018:

7. etapa (Pizzo - Praia a Mare, 159 km):

1. Sam Bennett Írsko Bora-Hansgrohe 3:45:27 h 2. Elia Viviani Taliansko Quick-Step Floors +0 s 3. Sacha Modolo Taliansko EF Education First-Drapac p/b Cannondale +0 s 4. Niccolo Bonifazio Taliansko Bahrain-Merida +0 s 5. Danny van Poppel Holandsko LottoNL-Jumbo +0 s 6. Jakub Mareczko Taliansko Wilier Triestina-Sele Italia +0 s

PRAIA A MARE. Tím Bora-Hansgrohe sa aj bez Petra Sagana dočkal víťazstva v šprintérskom závere na pretekoch Grand Tour.

Piatková siedma etapa 101. ročníka Giro d´Italia sa stala korisťou Íra Sama Bennetta, ktorý zdolal favorizovaného Taliana Eliu Vivianiho (Quick-Step Floors).

V etape z Pizza do Praia a Mare (159 km), ktorá sa odohrávala takmer výlučne na rovine, si Viviani trúfal na tretí triumf na tohtoročnom Gire.

V dlhom špurte na rovinke v Praia a Mare pri pobreží Tyrrhenského mora si však do záveru priviezol za sebou Bennetta, ktorý mu bez väčšej tímovej podpory vyfúkol víťazstvo a tešil sa z premiérového triumfu na podujatí Grand Tour.

"Som naozaj šťastný. Skúšali sme to aj v predchádzajúcich šprintoch, ale nikdy nám nevyšlo správne načasovanie. Tím odviedol fantastickú prácu. Je veľmi ťažké zostať na zadnom kolese Vivianiho, to chceli všetci. Tvrdo som o to bojoval," povedal víťaz v cieli.

Lídrom celkového priebežného poradia zostal Brit Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott o 16 sekúnd pred obhajcom celkového triumfu Holanďanom Tomom Dumoulinom (Sunweb).

Na treťom mieste rovnako zotrval Kolumbijčan Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) s odstupom 26 sekúnd. Favorizovaný Brit Christopher Froome je ôsmy (+1:10 min).

V sobotu je na programe kopcovitá ôsma etapa Praia a Mare - Montevergine di Mercogliano s dĺžkou 209 kilometrov.

Poradie po 7. etape: