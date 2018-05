Slovenké volejbalistky zdolali Austráliu v prípravnom stretnutí

Taliansky nový tréner SR Marco Fenoglio tak absolvoval víťazný debut vo funkcii.

11. máj 2018 o 21:27 SITA

Medzištátny prípravný zápas volejbalistiek:

Austrália - Slovensko 0:3 (-23, -16, -15) Zostava a body SR: Pencová 9, Töröková 1, Radosová 4, Herelová 6, Pištěláková 5, Salanciová 4, libero Nikmonová (Krišková 4, Drobňáková 1, R. Hudecová 3).

MARIBOR. Slovenské volejbalové reprezentantky zvíťazili v slovinskom Maribore 3:0 (23, 16, 15) nad Austrálčankami v piatkovom medzištátnom prípravnom stretnutí, taliansky nový tréner SR Marco Fenoglio tak absolvoval víťazný debut vo funkcii.

Slovenky v prvom sete uspeli v koncovke, v druhom a treťom dominovali výraznejšie.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Slovenky v Maribore čakajú ešte dva prípravné zápasy - v sobotu nastúpia proti Azerbajdžankám (18.00 h), v nedeľu proti Chorvátkam (14.30 h).

Pre slovenské reprezentantky ide o prípravu na prvú časť reprezentačnej sezóny, počas ktorej budú účinkovať v Zlatej európskej lige 2018.

Prečítajte si tiež: Slovenskí volejbalisti prehrali aj tretí prípravný zápas s Čechmi

Európska volejbalová konfederácia (CEV) v decembri predstavila nový formát kontinentálnej súťaže reprezentačných družstiev mužov a žien - Zlatú, resp. Striebornú európsku ligu (Golden European League a Silver European League).

V ženskej Zlatej európskej lige sa predstaví dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej striebornej osem. Skupinová fáza odštartuje v máji, hrať sa bude systémom každý s každým doma aj vonku.

Slovenky v C-skupine ZEL nastúpia proti Češkám, Bieloruskám a Španielkam. Turnaj Final Four s účasťou štyroch najlepších družstiev (víťazi skupín plus najlepší z druhých priečok) je na programe 14. - 15. júna v maďarskej Budapešti.

Hlas po stretnutí:

Jaroslava Pencová (blokárka SR): "Mali sme o niečo jednoduchšieho súpera, čo bolo fajn, lebo to pre nás bol prvý zápas od začiatku prípravy a v podstate sme v novej zostave. V prvom sete sme sa trochu oťukávali, spravili sme dosť veľa chýb, no potom sme to upokojili a mali sme hru pod kontrolou. Dá sa povedať, že sme zápas mali v rukách, bolo to o nás - keď sme hrali to, čo vieme, súperkám sme nedali veľa šancí. Teší nás, že prvý zápas bol aj pre nášho nového trénera víťazný."