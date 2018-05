Tampe pomohla výmena brankárov, Washington si však víťazstvo ustrážil

Hokejisti Washingtonu sa ujali vedenia v sérii.

12. máj 2018 o 6:14 (aktualizované 12. máj 2018 o 7:41) SME.sk, SITA

NEW YORK. Hokejisti Washingtonu vyhrali na úvod finále Východnej konferencie NHL na ľade Tampy Bay 4:2 a ujali sa vedenia v sérii 1:0 na zápasy.

Kapitán víťazného tímu Alexander Ovečkin ku gólu v presilovke pridal aj asistenciu a stal sa prvou hviezdou zápasu, ktorý sa hral pred 19 092 divákmi v Amalie Arene v Tampe.

Ovečkin má v aktuálnom play off už 17 bodov, z toho 9-krát bol úspešný strelecky.

Slováci nehrali

V drese Washingtonu sa po prvý raz v kariére v play off NHL strelecky presadil Čech Michal Kempný, ďalšie dva presné zásahy ešte v prvej polovici stretnutia pridali Jay Beagle a Lars Eller.

V bránke Tampy po dvoch tretinách Louis Domingue vystriedal Andreja Vasilevského a už neinkasoval. Pri svojom debute v play off si pripísal sedem zákrokov, podstatných však bolo 19 zákrokov na strane gólmana Capitals Bradena Holtbyho.

Za stavu 0:4 začali domáci stíhaciu jazdu, ale góly Stevena Stamkosa v 44. a Ondřeja Paláta v 54. minúte boli už len prikrášlenie konečného výsledku.

Slováci Peter Budaj a obranca Erik Černák (obaja Tampa Bay) boli pripravení ako náhradníci.

Nevyzeralo to, že sú v konferenčnom finále

"Sme pokojní a máme radosť z hry. Na vysokej úrovni je tiež naša pracovná morálka. Darí sa nám, na ľade sme jeden pre druhého a chceme si tento pocit udržať čo najdlhšie," povedal tréner Washingtonu Barry Trotz.

"Sme vo finále konferencie, ale na ľade to tak nevyzeralo. Hráči Washingtonu k nám prišli s istým herným plánom a ten aj naplnili. Hrali jednoducho, svoju brejkovú hru pretavili do presiloviek, a niektoré aj využili. My nie," kontroval kouč Tampy Bay Jon Cooper.

Druhé finále Východnej konferencie odohrajú v nedeľu 13. mája opäť na ľade v Tampe.

video //www.youtube.com/embed/1UOtqGlkZC0

NHL 2017/2018 - play off, finále Východnej konferencie:

Tampa Bay - Washington 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

Góly: 44. Stamkos (Kučerov, Hedman), 54. Palát (T. Johnson, Straalman) - 8. Kempný (Kuznecov, Carlson), 20. Ovečkin (Kuznecov, Oshie), 23. Beagle (Connolly, Orlov), 27. Eller (Oshie, Ovečkin)

/stav série - 0:1/