Bude v nej mať náročnú pozíciu. Možno prekvapíme aj v Lige majstrov, vraví Godál

V Trnave začali o titule premýšľať po jedenástom kole.

12. máj 2018 o 9:31 TASR



BRATISLAVA. Borisovi Godálovi, kapitánovi futbalistov Spartaka Trnava, sa pred pár dňami splnilo to, o čom celý život sníval - získal majstrovský titul.

Trnavský klub sa ho dočkal po dlhých 45 rokoch.

Najemotívnejšie chvíle

Po piatich federálnych ide o prvý slovenský a s jeho spontánnymi oslavami sa začalo už priamo na hracej ploche po zápase s Dunajskou Stredou.

"Doteraz som niečo také nezažil, takže som si to všetko užíval plnými dúškami. Pamätám si, že bezprostredne po záverečnom hvizde som si kľakol v stredovom kruhu, chcel som sa prežehnať, pomodliť a pozdraviť tak tých, ktorí tu už nemôžu byť s nami," uviedol Godál v televíznom štúdiu TABLET.TV.

"V tom ma však knokautovali asi traja fanúšikovia, skočili na mňa a nemohol som dýchať. Potom som našiel v tom klbku ľudí svojho otca a neskôr i brata, s ktorými som sa vyobjímal. Priznám sa, že to boli asi tie najemotívnejšie chvíle v mojej futbalovej kariére," doplnil.

O titule hovorili až po 11. kole

Celkový triumf Spartaka je o to prekvapivejší, že v minulej sezóne obsadili Trnavčania až šiestu priečku, pričom na majstrovskú Žilinu strácali v konečnej tabuľke priepastných 30 bodov.

"Ak mám byť úprimný, tak po tej letnej príprave by som nečakal, že budeme majstri. Avšak po úvodných štyroch kolách, ktoré sme vyhrali, sme si v kabíne aj s trénerom povedali, že ak by aj z toho titul nebol, mohla by byť táto sezóna pre Trnavu špeciálna," prezradil.

"Reálne sme slovo majster začali my, hráči, medzi sebou skloňovať až po 11. kole, v ktorom sme na domácom trávniku zdolali Dunajskú Stredu a celkovo sme mali za sebou niekoľkozápasovú šnúru víťazstiev," pokračoval Godál.

Zápasy so Slovanom už boli nuda

Uplynulé týždne boli v najvyššej súťaži poriadne vybičované. Ožila najmä rivalita medzi trnavským Spartakom a bratislavským Slovanom, k čomu prispel okrem ligových zápolení aj ich vzájomný semifinálový dvojzápas v Slovenskom pohári.

"V tejto sezóne sme so slovanistami odohrali šesť duelov, pričom nie je to tak dávno, čo sme sa v priebehu trinástich dní stretli s nimi až štyrikrát. Už sme im teda asi aj my liezli pekne na nervy a musím povedať, že už to bola trošku aj nuda," vravel Godál.

"Mrzí ma však, že sme cez Slovan neprešli do finále Slovenského pohára, ktoré sa hralo na našom štadióne. Rozohrané sme to mali dobre," vrátil sa myšlienkami k nedávnym konfrontáciám.

Možno prekvapia aj v Lige majstrov

Trnavskí futbalisti budú už o dva mesiace reprezentovať slovenský futbal v prestížnej Lige majstrov. Kým slovenský šampión doteraz začínal svoju púť v 2. predkole tejto súťaže, v novom ročníku začne už v prvom.

V praxi to znamená, že na to, aby sa Spartak kvalifikoval do skupinovej fázy, musí prekonať o jedného súpera viac než doteraz. Navyše, do Ligy majstrov vstupuje s klubovým koeficientom 3,500, a tým pádom bude určite nenasadený.

“ Táto sezóna nám, čo sa týka Trnavy, ukázala, že je naozaj šialená a tak uvidíme, čo sa v blízkej budúcnosti udeje. Možno prekvapíme aj v Lige majstrov. „ Boris Godál, futbalista Trnavy

"Už som si pozrel, s akými mužstvami by sme mohli mať dočinenia, ide o zaujímavé kluby. My však do tejto súťaže vstúpime s tým, že nemáme čo stratiť. Keby sme boli nasadení a dostaneme slabšieho súpera, tak možno by sme mali väčšie sebavedomie, ale v tomto prípade vieme, že bude proti nám stáť nejaký renomovaný súper," vravel Godál.

"Lenže táto sezóna nám, čo sa týka Trnavy, ukázala, že je naozaj šialená a tak uvidíme, čo sa v blízkej budúcnosti udeje. Možno prekvapíme aj v Lige majstrov," dodal.