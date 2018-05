Pozrite si zápas Slovenska so Švédskom na záberoch fotoreportéra TASR.

12. máj 2018 o 14:33 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti pred zápasom vedeli, že keď chcú mať šancu postúpiť do štvťfinále, v zostávajúcich troch zápasoch A-skupiny musia poraziť minimálne jedného favorita.

V dueli so Švédskom to zverencom Craiga Ramsayho síce nevyšlo, no Švédsku podľahli až 3:4 po predĺžení.

Slovenskí hokejisti predviedli odvážny výkon, v zápase vyhrávali a získali so stále víťaziacim Švédskom bod.

Pozrite si zápas Slovenska so Švédskom na záberoch fotoreportéra TASR.