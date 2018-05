Odvážni a sebavedomí Slováci. Videli ste, čo dokážeme, odkazuje Ramsay

Slovenskí hokejisti síce prehrali so Švédskom 3:4 po predĺžení, ale predviedli najlepší výkon na turnaji.

12. máj 2018 o 15:42 (aktualizované 12. máj 2018 o 15:53) Marián Szűcs

KODAŇ, BRATISLAVA. Mnohí fanúšikovia sa toho zápasu obávali. Slovenskí hokejisti nastúpili proti obhajcovi titulu, proti tímu, ktorý má na súpiske množstvo hráčov z NHL.

Švédi navyše predtým na turnaji nestratili ani bod a v štyroch zápasoch dostali iba dva góly. Aj to počas presiloviek súpera.

Slováci však predviedli odvážny a sebavedomý výkon. Hoci prehrávali už 1:3, dokázali vyrovnať a mali viacero šancí na rozhodujúci gól.

Napokon podľahli 3:4 po predĺžení.

„Bol to náš najlepší výkon na turnaji. V predchádzajúcich zápasoch sme mali dobré fázy, ale teraz sme hrali dobre celý čas. Robili sme tie malé veci, ktoré sú v hokeji dôležité. Obrana bola výnimočná, odviedli sme skvelú prácu. Som hrdý na náš tím,“ vravel tréner reprezentácie Craig Ramsay pre RTVS.

Nagy: Škoda, že sme to nedotiahli

Slováci výborne bránili a boli nebezpeční aj v útoku. Proti Švédom si vypracovali viac gólových šancí, ako v predchádzajúcich súbojoch proti papierovo oveľa slabším súperom.

„Hrali sme dobre v obrane, nepúšťali sme ich do šancí. Síce mali prevahu, držali puk, ale stred nášho pásma sme mali veľmi dobre pokrytý,“ rozoberal Ladislav Nagy.

Skúsený útočník asistoval pri góle Mareka Ďalogu na 2:3, potom sám vyrovnal a aj v predĺžení mal veľmi dobrú šancu.

„Chcel som to trafiť lepšie nad lapačku, ale postavil sa mi puk. Škoda, že sme to nedotiahli do konca,“ povzdychol si Nagy.

Rozhodujúci gól dali Švédi 42 sekúnd pred koncom predĺženia, keď hrali presilovku po spornom vylúčení Ďalogu. Michal Čajkovský s Dávidom Bucom mali šancu vyhodiť puk, ale prišli oň.

Súper sa dostal do prečíslenia a kapitán Andrej Sekera v ťažkej situácii korčuľou zrazil prihrávku Švédov do vlastnej bránky. Aj keby puk nezasiahol, pravdepodobne by z toho bol gól.

Slovenská striedačka ešte využila trénerskú výzvu a dala preskúmať situáciu predchádzajúcu gólu, ktorá bola na hrane ofsajdu. Gól však platil.

„Chyba sa stala ešte predtým, už sme to potom iba hasili,“ komentoval gólovú situáciu brankár Patrik Rybár, ktorý dostal v zápase prednosť pred Marekom Čiliakom. „Škoda. Máme aspoň bod a uvidíme, čo sa s tým bude dať spraviť,“ doplnil.

video //www.youtube.com/embed/cXfbo6Sf2CY

Jurčo: Každý sa nami bude mať problém

„Potrebovali sme si dokázať, že vieme hrať hokej a dokážeme sa vyrovnať aj silným tímom. Hrali sme výborne. Mali sme dobrý začiatok a konečne aj finiš. Ak budeme v tom pokračovať, každý súper s nami bude mať problémy,“ reagoval útočník Tomáš Jurčo pre RTVS.

Slováci vedia, že ak chcú postúpiť do štvrťfinále, musia bodovať aj proti veľkým favoritom. Ich najbližším súperom bude v pondelok Rusko, ďalší adept na medailu (hrá sa o 16.15).

„Tieto zápasy sú pre nás všetkým. Musíme brať body silným, keď sme ich stratili so Švajčiarmi a Čechmi,“ priznal Ďaloga.

„Rusi majú veľmi radi puk, ale nech sa točia, koľko chcú. Nesmieme ich púšťať do stredu pred bránku, odkiaľ padajú góly,“ pridal sa Nagy.

Tréner Ramsay nepochybuje, že jeho tím potrápi aj ďalšieho favorita.

„Rusi sú skvelí hokejisti, ale ja sa starám o náš tím. Dnes sme videli príklad toho, čo môžeme dosiahnuť, ak robíme to, čo máme. Je mi jedno proti komu hráme. Dokážeme súperiť s hocijakým tímom na turnaji,“ tvrdí Ramsay.