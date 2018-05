Ukázalo sa, že v tomto tíme niečo je. To ma veľmi teší, tvrdí expert

Zápas Slovenska proti Švédsku hodnotí bývalý reprezentant a víťaz Stanleyho pohára MARTIN CIBÁK.

12. máj 2018 o 15:27 Miloslav Šebela

Slovensko poriadne potrápilo favorizované Švédsko a získalo bod za prehru 3:4 po predĺžení. Ako hodnotíte výkon slovenských hokejistov?

„Veľmi dobre. Bol to napínavý zápas. Hoci začiatok bol z našej strany pomalší, postupne sme sa do zápasu dostali. Posledná tretina bola z nášho pohľadu vynikajúca. Je mi to až trošku ľúto, ako to nakoniec dopadlo - že sa to skončilo vlastným gólom. Ale minimálne za bojovnosť a odvedený výkon si chalani zaslúžia pochvalu.“

Nie je trochu paradox, že proti relatívne slabším súperom slovenský tím strácal tempo a bol pasívny, kým proti favoritovi hral vyrovnaný zápas?