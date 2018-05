Nagy: Posledných desať minút sme boli lepší, mali sme rozhodnúť

Škoda, že som nedal gól v predĺžení, puk mi trochu skočil, hovorí útočník Ladislav Nagy.

12. máj 2018 o 15:48 Juraj Berzedi

Sklamaní Slováci po zápase so Švédskom.(Zdroj: TASR)

Proti Švédom ste odohrali strhujúci zápas, napokon ste podľahli až po predĺžení 3:4. Ako ste to vnímali z ľadu?

„Nebol to zlý zápas, hoci Švédi mali často puk na hokejkách. Boli veľmi silní, majú tu takmer celé mužstvo z NHL. Po rohoch sa však mohli točiť, koľko chceli, ale priestor pred bránkou sme si dobre pokrývali.

Nepúšťali sme ich do množstva šancí, výborne zachytal brankár Rybár. Posledných desať minút sme boli lepším tímom, mali sme šance rozhodnúť. Celé mužstvo makalo, len škoda toho záveru.“

S veľkým favoritom na titul ste hrali tvrdo a odvážne. Vyplynulo to z hry, alebo ste mali také pokyny?

„Proti takýmto mužstvám treba hrať do tela. Švédi boli technickí, majú radi puk, radi sa s ním hrajú. Nikto nemá rád, keď takýmto hráčom hráte do tela. Zrazu boli nervózni a to bola voda na náš mlyn. Takto treba hrať stále.“

Švédom ste sa vyrovnali korčuliarsky, vedeli ste si prihrať, mali ste viaceré krásne akcie. Prečo prišla táto uvoľnenosť až v piatom zápase na turnaji?