Trnava utŕžila v Žiline hanebný debakel, Prešov vo Fortuna lige skončí

Hlasy po stretnutí:

Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Chlapci vynikajúco odpracovali zápas, sami si ho ukočírovali a odkoučovali. Je to fantastické a už ma nepotrebujú (smiech). Ďakujem im za predvedenú hru, ktorú predvádzali, predvádzajú a verím, že budú predvádzať. Držím im v tom palce a budem ich v tom podporovať všade a za každých okolností. Povedal som im pred zápasom, že tento duel nie je o mne. Som vďačný za tento krásny deň. Ďakujem všetkým fanúšikom, malo to 'gule'. Je to odmena pre celý klub, že sa dá nejaký projekt ukončiť seriózne a so všetkou vážnosťou. Naša misia nie je na konci, hráme zaujímavý zápas vonku. Chceme fanúšikom, hráčom a manažmentu priniesť Európsku ligu a verím, že to dokážeme spraviť. Ak to aj náhodou nevyjde, nič sa nemení. Náš cieľ je jasný, budeme makať až do konca a spravíme pre to maximum."

Nestor El Maestro, tréner Trnavy: "Adrián Guľa sa ma pýtal pred zápasom, prečo som ako majster smutný. Tak trochu som totiž očakával a bál sa, že to bude ťažké a dopadne to takto. Dva roky máme problém so Žilinou. Keď sa koncentrujeme, je to v poriadku, keď k tomu pristúpime zle a Žilina má formu, skončí to takto. Nemôžem byť na chlapcov nahnevaný, lebo ukázali tento rok neuveriteľné výkony. Dúfam, že na túto prehru zareagujú a v poslednom zápase budú koncentrovaní, pristúpia k nemu seriózne a budú úspešní."