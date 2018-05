Slováci hrali to, čo je typické pre Švédov. Favorit sa čudoval

Pred zápasom by sme bod určite brali, ale teraz to mrzí, lebo sme mali na dosah víťazstvo, hovorí Mário Grman.

12. máj 2018 o 21:46 Juraj Berzedi

Marek Ďaloga po svojom góle vrazil do rozhodcu. V tej chvíli bol nezastaviteľný.(Zdroj: TASR)

KODAŇ. Jeho korčuľovanie je na prvý pohľad iné, špecifické a výnimočné. Má pri ňom naširoko roztiahnuté nohy a jeho zábery sú tak ešte dynamickejšie.

Keď Marek Ďaloga zobral v oslabení v zápase proti Švédom puk, nestačil mu žiadny protihráč. Svoje sólo uzavrel gólom a v plnej rýchlosti dokonca zrazil na ľad aj hlavného rozhodcu.

V piatom zápase na svetovom šampionáte v Kodani Slováci podali svoj najlepší výkon. Ani to im však nestačilo a favoritovi podľahli 3:4 po predĺžení.

V základnej skupine majú po piatich zápasoch osem bodov a vo zvyšných dvoch dueloch nastúpia v pondelok proti Rusku a v utorok proti Bielorusku.

Na postup do štvrťfinále z nich budú potrebovať možno až päť bodov.

Rybár zvládol ťažký test

Zo švédskeho mužstva išiel pred zápasom poriadny strach. Je v ňom až šestnásž hráčov z NHL, kým Slováci majú troch. Pritom Christián Jaroš v nej odohral len dva zápasy.

Švédi začali aktívne, ale skóre prekvapujúco otvorili Slováci zásluhou Tomáša Jurča.

„Michal Krištof mi prihral spoza bránky. Otvoril sa mi priestor, zdvihol som hlavu a videl Jurkyho. Tak som to skúsil na náhodu a on to výborne tečoval,“ opísal gólovú situáciu obranca Mário Grman.

Po góle Švédi pridali a na začiatku druhej tretiny už vyhrávali 3:1. V tom momente sa slovenskí fanúšikovia možno obávali, aby sa zápas neskončil debaklom.

Hráči to však nedopustili. Veľkú zásluhu na tom má brankár Patrik Rybár, ktorý mužstvo skvelými zákrokmi viackrát podržal.

„Zvládol ťažký test. Tak, ako to v jeho veku zvládol proti takému silnému súperovi, je úžasné. Dával nám šancu na víťazstvo. Čo viac môžeme od neho chcieť?“ reagoval tréner Craig Ramsay.

Ďalogu sa boja aj súperi

Nebolo to však len o brankárovi. Slovenskí hokejisti zrazu hrali v obrannom pásme jednoducho, začali si presne prihrávať a v útoku viackrát hviezdnych Švédov trápili rýchlymi kombináciami.

„V prvej tretine sme boli trochu prispatí, ale potom sme sa rozbehli. Napádali sme ich v obrannom pásme, čo bola taktika, ktorú nám tréner naordinoval,“ priznal Ďaloga.

Kým v predošlých zápasoch na šampionáte ho nebolo príliš vidieť, proti Švédsku zaujal viacerými akciami, pri ktorých ukázal korčuliarsku vyspelosť. Prečo až teraz?