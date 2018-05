PAOK Solún získal Grécky pohár. Sme najlepší v Grécku, vraví Mak

Vo finále súťaže na Olympijskom štadióne v Aténach PAOK zvíťazil nad AEK Atény 2:0.

13. máj 2018 o 8:12 SITA

ATÉNY. Futbalisti PAOK Solún aj so Slovákom Robertom Makom sa tešia zo zisku Gréckeho pohára.

Finále Gréckeho pohára: AEK Atény - PAOK Solún 0:2 (0:0) Róbert Mak (PAOK) nastúpil v 52, min, vystriedal Djalmu Camposa.

Oba góly víťazného tímu padli až v druhom polčase, keď už bol na trávniku aj slovenský reprezentant Mak.

Nastúpil v 52. min a už o 13 minút neskôr otvoril skóre portugalský stredopoliar Veirinha. V nadstavenom čase pridal gólovú poistku Dimitrios Pelkas.

Vyše 42-tisíc divákov v hľadisku videlo okrem dvoch gólov aj nepremenený pokutový kop PAOK a až tri červené karty.

Pod sprchy museli predčasne v druhom polčase Ognjen Vranješ (AEK), Mauricio a Fernando Varela (obaja PAOK).

"Hrali sme výborne od prvej minúty. Presne tak ako sme si to povedali pred zápasom,“ uviedol Robert Mak podľa svojej webovej stránky robertmak.sk.

"V prvom dejstve sme síce gól nedali, no verili sme, že to dokážeme po zmene strán. A bolo to tak! Dali sme dva góly a sme najlepší v Grécku,“ pokračoval slovenský ofenzívny futbalista.

Podľa Maka má tento úspech o to vyššiu hodnotu, že sa zrodil u súpera v Aténach. Priamo na mieste ho povzbudzovala najbližšia rodina.

"Sme veľmi šťastní. Na štadióne sme mali 18-tisíc priaznivcov, s ktorými sme už parádny úspech oslávili. V Solúne nás bude čakať minimálne 20-tisíc fanúšikov. Tešíme sa na dlhé oslavy,“ dodal Mak.