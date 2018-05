Neymar do Realu Madrid neprestúpi, tvrdí prezident PSG

Má platnú zmluvu a bude naďalej hráčom PSG. Je to isté na 2-tisíc percent, vyhlásil Al-Khelaifi.

13. máj 2018 o 10:40 TASR

PARÍŽ. Prezident Paríža St. Germain Nasser Al-Khelaifi si je na "2-tisíc percent" istý, že Neymar neopustí klub počas najbližšieho prestupového obdobia.

Dvadsaťšesťročný brazílsky útočník prišiel do Paríža len pred rokom za astronomických 222 miliónov eur z FC Barcelona, no v týchto dňoch sa v španielskych médiách spomína jeho možný prestup do Realu Madrid.

Prečítajte si tiež: Neymar je už údajne dohodnutý na zmluve s Realom Madrid

"Kto povedal, že tu nezostane? Má platnú zmluvu a bude naďalej hráčom PSG. Je to isté na 2-tisíc percent," vyhlásil Al-Khelaifi.

Neymar momentálne pracuje na svojom návrate po zranení pred blížiacimi sa MS v Rusku. V Paríži má platnú zmluvu až do roku 2022.