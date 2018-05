V roku 2007 bola v piatej lige. Sereď si prvýkrát zahrá v najvyššej súťaži

Otázne však je, kde bude klub hrať domáce zápasy v najvyššej súťaži.

13. máj 2018 o 20:37 SITA

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Futbalisti ŠKF Sereď si v predstihu vybojovali prvenstvo v druhej najvyššej slovenskej súťaži v sezóne 2017/2018 a tým aj postup do nového ročníka 2018/2019 elitnej Fortuna ligy.

Prečítajte si tiež: Bez divákov, bez štadióna, bez ligy. Všetko najlepšie, Tatran

V zápase nedeľňajšieho predposledného 29. kola II. ligy Sereď, ktorá ešte v roku 2007 účinkovala v piatej lige, zvíťazila 3:1 na ihrisku FK Noves Spišská Nová Ves a dosiahla postupovú definitívu.

Pred záverečným 30. kolom má na konte 63 bodov a pred druhým v poradí MFK Skalica nepreklenuteľný štvorbodový náskok.

Skalicu čaká baráž proti predposlednému 11. mužstvu tohto ročníka Fortuna ligy, tým s určitosťou bude FK Senica. ŠKF Sereď medzi elitou nahradí zostupujúci 1. FC Tatran Prešov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Debutant v najvyššej súťaži

Sereď, mesto v Trnavskom kraji v okrese Galanta, bude v prípade splnenia požadovaných náležitostí a kritérií Slovenského futbalového zväzu (SFZ) premiérovo účastníkom najvyššej domácej súťaže.

Prečítajte si tiež: Chce hrať Sereď prvú ligu? MY vieme prví

Hráči ŠKF, ktorých momentálne vedie z lavičky tréner Michal Gašparík st. spolu s asistentom Mariánom Šarmírom, rozhodli o svojom triumfe v tejto druholigovej sezóne mimoriadne vydareným účinkovaním v jarnej časti.

V dvanástich jarných vystúpeniach futbalisti Serede deväťkrát zvíťazili a tri razy remizovali, pri skóre 28:2. Vedenie ŠKF Sereď malo do štvrtka 10. mája termín na podanie prihlášky do najvyššej súťaže, túto základnú podmienku splnilo.

Ak by tak funkcionári neurobili, nemohli by postúpiť. "V utorok sme mali zasadnutie výboru, na ktorom sa zúčastnili aj hráči. Všetci sa vyjadrili, že chcú ísť do ligy," povedal ešte pred nedeľňajším stretnutím v Spišskej Novej Vsi pre MY Noviny prezident seredského klubu Róbert Stareček, informoval o tom web mynitra.sme.sk.

Kde bude hrať domáce zápasy?

Pre ŠKF Sereď po dvojgólovom triumfe na Spiši už baráž nehrozí, štvorbodový náskok pred druhou v klasifikácii Skalicou je v súčasnosti už dostatočný a zaručuje celkové prvenstvo v II. lige.

Tohtosezónne úspešné druholigové účinkovanie uzavrú futbalisti Serede v nedeľu 20. mája od 17.00 h domácim duelom 30. kola s MFK Zvolen.

ŠKF Sereď je síce v predstihu víťazom II. ligy v sezóne 2017/2018, otázne však je, kde bude klub hrať domáce zápasy v najvyššej súťaži.

Miestny štadión totiž nespĺňa požadované kritériá. Prezident klubu Róbert Stareček poznamenal, že táto vec je v štádiu riešenia a rozhoduje sa medzi Nitrou a Trnavou (v médiách rezonovala aj Myjava, pozn.); údajne reálnejšie sa javí mesto pod Zoborom, kde pristúpili k rekonštrukcii nitrianskeho štadióna.