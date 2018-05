Ak Slováci zdolajú Rusov, turnaj sa pre nás skončí, tvrdí tréner Švajčiarska

Na rozdiel od súboja so Slovákmi sme si tentoraz záver postrážili, priznáva švédsky hokejista.

14. máj 2018 o 9:49 SITA

KODAŇ. Šesť zápasov, šesť víťazstiev a len jeden stratený bod. Taká je bilancia švédskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Dánsku.

Hviezdny tím v sobotu síce mierne zapokol so Slovákmi (4:3 po predĺžení), ale v nedeľu sa Švédi opäť vrátili na čistú víťaznú vlnu a zdolali Švajčiarov (5:3).

Odmenou im je sedemnásť bodov v tabuľke, istota postupu do štvrťfinále, ale na prvé miesto potrebujú ešte víťaznú poistku v utorok proti Rusom.

Do arény prišiel priamo z lietadla

Víťazstvo Švédov nad Švajčiarmi malo iný rukopis ako tie predchádzajúce v podaní obhajcov titulu na MS v hokeji 2018. S výnimkou jednej asistencie Miku Zibanejada sa na ňom nepodieľali členovia elitného útočného tria, lebo skvelo sa prezentovali iní hráči.

Najmä kapitán Mikael Backlund, autor gólu a troch asistencií, ku ktorým pridal aj päť striel na bránku, desať víťazných vhadzovaní a dva plusové body.

"Nastavil som sa ofenzívnejšie a som rád, že mi to padlo. Tešia ma aj prihrávky spoluhráčom," uviedol Mikael Backlund pre web šampionátu. V zámorí hráč Calgary Flames vyzdvihol aj skutočnosť, ako on a jeho spoluhráči tentoraz zvládli tlak mocne finišujúceho súpera.

"Mali sme dobrý vstup do zápasu a na rozdiel od sobotňajšieho súboja so Slovákmi sme si tentoraz postrážili aj záver. Splnili sme si domácu úlohu," doplnil Backlund na webe denníka Expressen.

Vo svojom prvom stretnutí na šampionáte v Dánsku sa strelecky presadil aj útočník Patric Hörnqvist z Pittsburghu, ktorý prišiel do kodanskej Royal Areny prakticky priamo z lietadla a nestihol ani rozkorčuľovanie pred zápasom.

"Odviedol výbornú prácu. Tlačil sa do ťažkých pozícií, výborne clonil pred brankárom. Je to veľmi potrebný hráč," povedal Backlund na adresu Hörnqvista.

Ráta sa to, že zvládli záver

Švédsko malo v nedeľu v tíme ešte jedného nového hráča, bol ním útočník Viktor Arvidsson, ktorý priletel z Nashvillu z tímu neúspešného finalistu lanského ročníka NHL. Síce nebodoval, ale zápas aj celý prvý deň na šampionáte si užil.

“ Sústredíme sa na Francúzov, ale ak Slováci zdolajú Rusov, turnaj sa pre nás predčasne skončí. „ Patrick Fischer, tréner Švajčiarska

"Trochu som sa cítil prázdny, akoby bez energie. Je však zábavné naskočiť do rozbehnutého vlaku, osvojovať si herné systémy, spoznávať spoluhráčov a nasávať atmosféru šampionátu," uviedol Viktor Arvidsson.

Hráč, ktorý v 13 zápasoch play off NHL nazbieral 9 bodov za 5 gólov a 4 asistencie, by mal byť výraznou pomocou pre Švédov vo vyraďovacej časti MS 2018.

K zápasu so Švajčiarmi podotkol: "Dve tretiny to bolo veľmi dobré z našej strany, ale v tretej akoby sme sa spomalili. V závere sme to zvládli a to sa ráta najviac."

Švajčiari veria, že Slováci nevyhrajú

Švajčiari po výbornej prvej časti bojov v základnej A-skupine prehrali v riadnom hracom čase s favoritmi z Ruska a Švédska bez zisku bodu a zrazu sa reálne strachujú o miesto v osmičke štvrťfinalistov.

Na štvrtom mieste majú pred Slovákmi náskok jeden bod, ale zverenci Craiga Ramsaya odohrajú ešte dva zápasy, kým hráči Patricka Fischera už iba jeden.

Kým teda Švajčiari v utorok vykorčuľujú na ľad proti Francúzom, budú tŕpnuť, aby v pondelok večer Rusi naplno zabrali proti Slovákom.

"Sústredíme sa na Francúzov, ale ak Slováci zdolajú Rusov, turnaj sa pre nás predčasne skončí. Musíme teda veriť, že sa tak nestane," povedal Patrick Fischer, citujú ho švajčiarske médiá.