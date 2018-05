Odohral jubilejný zápas. Hamšík stíha klubové legendy, na dosah má ďalší rekord

Slovenský futbalista odohral za Neapol už 500 stretnutí.

14. máj 2018 o 11:14 TASR

JANOV. Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík odohral v nedeľu jubilejný 500. súťažný zápas v drese jeho SSC Neapol.

V predposlednom 37. kole Serie A prišiel na ihrisku Sampdorie Janov na hraciu plochu v 67. minúte za bezgólového stavu, SSC napokon vyhral nad Sampdoriou 2:0.

"Veľmi dobre si pamätám môj prvý súťažný duel za Neapol. Bolo to v auguste 2007, nastúpil som v základnej zostave SSC v zápase Talianskeho pohára proti Cesene. Vyhrali sme 4:0, odohral som celý zápas a dal som aj gól. Vtedy mi ani nenapadlo, že raz absolvujem až 500 súťažných duelov za modrých," citoval 30-ročného Hamšíka jeho oficiálny web.

Od toho momentu ubehlo viac ako desať rokov, presne 3924 dní.

"Je to síce len štatistika a číslo, no som veľmi šťastný, že som mohol nastúpiť až päťstokrát za môj milovaný Neapol. Veľmi si to vážim," dodal kapitán klubu.

Viac súťažných zápasov za Neapol absolvovali len Giuseppe Bruscolotti (511), resp. Antonio Juliano (505).

Neapolské čísla ku 13. máju 2018:

Súťažné zápasy:

1. Giuseppe Bruscolotti 511 2. Antonio Juliano 505 3. Marek Hamšík 500

Góly v súťažných zápasoch:

1. Marek Hamšík 120 2. Diego Maradona 115 3. Attila Sallustro 108

Zápasy v Serii A:

1. Marek Hamšík 394 2. Giuseppe Bruscolotti 387 3. Antonio Juliano 355

Góly v Serii A:

1. Antonio Vojak 102 2. Marek Hamšík 100 3. Diego Maradona 81

Ligové zápasy:

1. Marek Hamšík 394 . Antonio Juliano 394 3. Giuseppe Bruscolotti 387

Ligové góly: