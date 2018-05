Slovensko by malo na budúcoročných MS v hokeji hrať skupinové zápasy v Košiciach

V neprospech Košíc je nižšia kapacita štadióna.

14. máj 2018 o 11:58 SITA

KOŠICE. Základná skupina so Slovenskom na MS v hokeji 2019 sa zrejme bude hrať v Košiciach. Informáciu uverejnil denník Šport v pondelňajšom vydaní. Podľa informátorov denníka z prostredia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) je to už takmer hotová záležitosť.

V Košiciach by mal slovenský tím absolvovať stretnutia základnej skupiny a v prípade prieniku medzi osem najlepších tímov šampionátu by sa presunul do Bratislavy. Slováci sa však do štvrťfinále dostali dosiaľ naposledy v roku 2013.

V neprospech Košíc hrá kapacita tamojšieho štadióna. Do Steel arény sa zmestí 8300 priaznivcov, bratislavský štadión je určený pre 10 055 divákov.

Po skončení MS v hokeji 2018 v Dánsku je v Bratislave na programe tlačová konferencia, na ktorej organizátori predstavia podujatie organizované na Slovensku. Základné informácie by však mali prezentovať už počas tohto týždňa na kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v Kodani.

Prvý a dosiaľ jediný hokejový šampionát seniorov sa na Slovensku konal v roku 2011. Domáca reprezentácia vtedy všetky stretnutia odohrala v Bratislave.