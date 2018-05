Tréner mládežníckej futbalovej reprezentácie Malatinský je nezvestný

Nedávno porušil podmienky zmluvy so SFZ.

14. máj 2018 o 13:59 (aktualizované 14. máj 2018 o 14:15) Igor Dopirák

BRATISLAVA. Milan Malatinský, tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov, je nezvestný. Informuje o tom na svojom webe Nový čas.

Malatinský sa vo štvrtok večer odpojil od reprezentácie, deň pred finálovým stretnutím Slovakia Cupu, v ktorom Slovensko zdolalo Česko 1:0.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Malatinský doviedol výber do 18 rokov do finále turnaja, v ňom však už na lavičke mužstva nemohol sedieť.

Prečítajte si tiež: O víťazstve Slovenska vo finále Slovakia Cupu rozhodol krásny gól

„Tréner Milan Malatinský porušil podmienky zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom, a preto neviedol reprezentáciu do 18 rokov vo finále Slovakia Cupu. Zmluva so SFZ sa trénerovi Malatinskému končí 31. mája a o jej predĺžení či nepredĺžení rozhodne Výkonný výbor SFZ na svojom najbližšom zasadnutí,“ uviedol v stanovisku Slovenský futbalový zväz.

„Polícia pátra po nezvestnom mužovi. V nedeľu počas pátracej akcie policajti spolu s členmi miestneho poľovníckeho združenia prehľadali háje v okolí obce Brestovany. Nezvestného sa zatiaľ nepodarilo nájsť. Pátranie po ňom naďalej trvá,“ povedala policajná hovorkyňa Martina Kredatusová pre Nový čas.

Milan Malatinský počas aktívnej kariéry nastúpil za reprezentáciu v dvoch stretnutiach. Je synovcom Antona Malatinského, legendárneho trénera, po ktorom je pomenovaný štadión v Trnave.