Froome je dobitý a stráca už minúty, ale Giro nevzdáva

Najväčší favorit Giro d´Italia po siedmich etapách stráca už viac ako dve minúty. „Stále je mojim cieľom dosiahnuť, čo najlepší výsledok," vravi Chris Froome.

14. máj 2018 o 16:19 Miloslav Šebela

PENNE, BRATISLAVA. „Bol to veľmi ťažký úvod pretekov. Od začiatku som nebol v pozícii na akú som zvyknutý,“ povzdychol si Chris Froome.

Tento rok chcel vyhrať tretie z najprestížnejších etapových pretekov po sebe. Po víťazstve na Tour a Vuelte chcel aj titul z Giro d´Italia.

Lenže ešte pred prvou etapou mal pád, potom v časovke stratil čas, v šiestej etape prišiel ďalší pád a v nedeľu v prvom horskom dojazde na Gran Sasso (2135 m) mu ušli prakticky všetci súperi.

Po siedmich etapách Gira je v celkovom poradí na 11. priečke a stráca 2:11 minúty na Simona Yatesa.

Pred pretekmi bol pritom najväčším favoritom. V Taliansku má výnimočne silný tím. V Sky mu po šiestej etape objednali aj helikoptéru, aby sa rýchlejšie dostal do hotela.

Tím robí pre úspech maximum, lenže po pár etapách je Froome evidentne bez nálady.

Odchod z Gira odmieta

„Od pádu to nie je ono. Bolí ma pravý bok. Pri jazde sa necítim v pohode. Ľavá strana musí makať viac, aby vykompenzovala pravú,“ hovoril novinárom počas voľného dňa.

„Pád všetko dosť ovplyvnil, ale verím, že sa z toho zotavím. Pád nie je len o tom, že vstanete a pokračujete ďalej. Je to vyčerpávajúce. Musím sa pravidelne prezliekať, trpí spánok. Oberá vás to o sily.“

Jeho šance na celkové víťazstvo sú skôr mizivé. Froome totiž vôbec nevyzerá, že by bol pre ostatných cyklistov hrozbou. V nedeľu sa nedokázal v závere udržať ani na zadnom kolese tímového kolegu, ktorý ho ťahal do cieľa.

„Stále je mojim cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok. Či už to bude 20. miesto, druhé alebo prvé, pokračujem v súťaži,“ cituje 32-ročného Frooma cyclingnews.

„Víťazstvo v tomto bode je oveľa náročnejšie ako by to bolo v minulosti. Možno by som ešte nepovedal, že je stratené, ale som v náročnej pozícii.“

Froome odmietol, že by zvažoval predčasný odchod z Gira, aby sa zotavil a bol v lepšej forme na júlovú Tour de France. Na Gire chce vraj pokračovať za každú cenu. Za to však môže zaplatiť v júli, keďže nebude mať toľko možností zotaviť sa.

Giro pripomína skôr klasiky

Pre tím Sky akoby talianska Grand Tour bola zakliata. V Taliansku postupne pohoreli všetci lídri britského tímu – Bradley Wiggins, Richie Porte, Mikel Landa a teraz to vyzerá rovnako v prípade Frooma.

Sila a taktika, s ktorou dobili Tour, akoby na Gire nestačila.

Súčasný líder Sky pritom dokázal v minulosti svoju veľkú silu a húževnatosť. V pelotóne nemá nik viac úspechov na Grand Tours ako on. Spolu získal už päť prvenstiev – štyri na Tour a jedno na Vuelte.

„Lenže Giro je úplne odlišné oproti Tour, je nepredvídateľné a oveľa výbušnejšie. Je to Grand Tour, ktorá skôr pripomína kombináciu klasík a nie etapové preteky. To je však aj to, čo tieto preteky robí takými napínavými. Je to brutálne, ale je to to najlepšie z cyklistiky,“ dodal Froome.

Zdolať Yatesa bude ťažké

Hoci sa zdá, že Froome vypadol z boja o prvenstvo, celkovým víťazom Gira môže byť britský cyklista. Po siedmich etapách je na prvej priečke jeho krajan – 25-ročný Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott.

Yates má za sebou niekoľko sľubných výsledkov. Pred dvoma rokmi bol na Vuelte šiesty, vlani na Tour siedmy.

V stúpaniach zatiaľ na Gire zatiaľ nemal rovného súpera. V nedeľu bol na Gran Sasso najrýchlejší a vyhral etapu. V celkovom hodnotení vedie o 32 sekúnd pred tímovým kolegom Estebanom Chavesom.

„Bude ťažké ho zdolať. Mám z neho radosť, je to pre neho úspech a zatiaľ zvláda všetko skvelo,“ vravel Froome.