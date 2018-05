Druhú ligu vyhral najchudobnejší. Sereď bude čeliť Slovanu

14. máj 2018 o 19:21 Pavol Spál

Sereď je chudobný aj na druhú ligu. Teraz si zahrá so Slovanom.(Zdroj: Štefan Hubinák)

BRATISLAVA. Ešte pred jedenástimi rokmi hrali futbalisti ŠKF Sereď iba piatu ligu. Za pivo a klobásky. Teraz si užívajú historický úspech. Prvýkrát v dejinách klubu po 104 rokoch si vybojovali právo hrať najvyššiu futbalovú súťaž.

Seredčania si už v nedeľu vybojovali miestenku vo Fortuna Lige - na pôde Spišskej Novej Vsi vyhrali 3:1. Pred druhou Skalicou má líder náskok štyroch bodov. Do konca súťaže zostáva už iba jeden zápas.

„Manažéri, tréneri a hráči vytvorili skvelý tím. Každý z nich má podiel na úspechu. U nás sa nehrá pre peniaze, ale pre srdiečko. Ak by mal Slovan také srdce ako my, tak hrá v Lige majstrov,“ vravel pre SME prezident seredského klubu Róbert Stareček.

Rozpočet klubu z pätnásťtisícového mesta bol pre túto sezónu 270-tisíc eur, čo je aj na pomery druhej ligy málo. „A v tom je zarátané všetko. Aj dorastenci, žiaci či prípravka. Sme najchudobnejším tímom druhej ligy,“ dodal šéf klubu.

Sereď by mala za pár týždňov súperiť so Slovanom, ktorý má rozpočet osem miliónov eur. Iba do mládeže investuje najbohatší slovenský klub trikrát viac, ako je celý rozpočet Serede.

Futbal ich neuživí

Najlepšie platený hráč Slovana Andraž Šporar má podľa slovinského servera sportklub plat okolo 60-tisíc eur mesačne. Z jeho príjmu za sezónu by mohla žiť súčasná Sereď dva roky.