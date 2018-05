Jurčo: Musíme sa o tom porozprávať, nechcem nikoho zhadzovať

Keby som to vedel vrátiť späť. Väčšinou z týchto pozícií dávam góly, hovorí Tomáš Jurčo.

14. máj 2018 o 19:51 Juraj Berzedi

Po prvej tretine, v ktorej ste prehrávali 0:2 vás ruskí hokejisti prestrieľali 17:2 na strely. Čím si vysvetľujete opäť slabý začiatok duelu?

„Neviem, prečo tie úvody nám nevychádzajú. Keby sme to vedeli, tak by sme to napravili. Rusi si to výborne hádzali, dobre sa prekrývali a to sa hrozne ťažko kryje. Do každej tretiny však ideme rovnako nabudení, ale prvej sme akísi bezradní a následne v druhej a tretej sa zobudíme. Nerozumiem tomu.“

Zvyšné dve tretiny ste hru vyrovnali, vypracovali si niekoľko šancí. Nie je preto prehra 0:4 až príliš krutá?

„Možno je, ale v takýchto momentoch je už jedno či prehráte 0:2 alebo 0:6. Potrebovali sme dať kontaktný gól, tak sme odvolali brankára. Niekedy vám to pomôže, inokedy nie.“

V druhej tretine ste mali možno najväčšiu šancu zápasu, keď ste prekľučkovali cez ruských obrancov, ale spomedzi kruhov ste zaváhali. Prečo to nevyšlo?

„Keby som to vedel vrátiť späť. Väčšinou z týchto pozícií dávam góly, ale teraz to nevyšlo. Mrzí ma to, ale taký je šport.“

V zápase máte zaujímavú štatistiku, keď ste najskôr dvakrát súpera faulovali, ale neskôr ste boli rovnako dva razy faulovaný. Nevnímali ste, že si na vás Rusi dávajú špeciálny pozor?

„To neviem, snažím sa bojovať o každý puk a robiť aj čiernu robotu. Ak je to možné, snažím sa chodiť do bránky a vyhrávať všetky puky pre spoluhráčov. Niekedy sú potom z toho aj fauly. Na druhej strane som vybojoval dva fauly, ale nepotrestali sme ich.“

Po predošlých zápasoch ste hovorili, že sa často akoby bojíte chodiť pred bránku. Proti Rusom zlepšenie príliš vidieť nebolo, súhlasíte?