ONLINE: Marseille bojuje o Ligu majstrov, Atlético o prestíž. Kto uspeje vo finále Európskej ligy?

Prenos budete môcť sledovať online s nami.

14. máj 2018 o 0:00 SME.sk

LYON. Hrozí mu, že účasť v Lige majstrov si cez domácu súťaž nevybojuje. Marseille je pred posledným ligovým kolom v Ligue 1 na štvrtom mieste. Ak by vyhralo finále Európskej ligy, už by ho to trápiť nemuselo.

Víťaz Európskej ligy si totiž vybojuje účasť v skupinovej fáze budúcosezónneho ročníka Ligy majstrov.

Naopak, Atlético Madrid má už účasť v najprestížnejšej európskej lige istú, v La Lige ho obehla iba Barcelona. Vo finále Európskej ligy mu tak pôjde najmä o prestíž.

Online prenos: Olympique Marseille - Atlético Madrid (Európska liga 2017/2018, finále)