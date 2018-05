Českého útočníka Nestrašila vyradilo z MS zranenie ramena

Rodák z Prahy utrpel úraz ramena v piatkovom víťaznom stretnutí proti Bielorusku.

15. máj 2018 o 7:46 SITA

KODAŇ. Pre českého útočníka Andreja Nestrašila sa skončili predčasne majstrovstvá sveta hokejistov 2018 v Dánsku pre zranenie.

Rodák z Prahy utrpel úraz ramena v piatkovom víťaznom stretnutí proti Bielorusku (3:0) v rámci A-skupiny MS, o ďalšom nepokračovaní na šampionáte sa definitívne rozhodol po pondelňajšom rozkorčuľovaní pred súbojom s Rakúskom (4:3).

"Nedokážem si ani zaviazať šnúrky na korčuliach. Keby som nastúpil, bolo by to odo mňa tak na 15 percent. Vyzeral by som ako blbec. Sú tu chlapci, ktorí môžu hrať naplno. Je to oveľa lepšie, akoby som sa tam motal ja. To mi rozhodovanie dosť uľahčilo," povedal podľa idnes.cz 27-ročný útočník Neftechimiku Nižnekamsk v KHL.

Česko je po odohraní všetkých siedmich stretnutí na 3. mieste A-skupiny a má istý postup do štvrťfinále MS.