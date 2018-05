Hovorka nerozumie rozhodcom. Rusi mali byť potrestaní viackrát

V druhej tretine sa útočník HC Košice rútil na súperovho gólmana, no v bránke skončil namiesto puku on sám.

15. máj 2018 o 9:16 SITA

KODAŇ. Slovenskí reprezentanti nestrelili hokejistom Ruska ani gól v pondelňajšom stretnutí A-skupiny na majstrovstvách sveta v Dánsku.

Inkasovali štyri - dva v prvej tretine, dva v závere do prázdnej bránky a za prehru 0:4 nezískali ani bod. Najmä v úvodnej tretine boli Rusi na ľade jasne lepší.

"Bolo to veľmi rýchle tempo. Presne toto sme však čakali, že Rusi budú hrať rýchlo, budú si to tam hádzať. Prvú tretinu sme nezachytili a už tam sa zápas zlomil. Nechceli sme hrať tak, ako to vyzeralo. Chceli sme nadviazať na dobrú tretiu tretinu so Švédmi, ale Rusi mali veľmi dobrý pohyb, hádzali si to zo strany na stranu a odkrývali naše diery a z toho padali góly. Museli sme aj faulovať, tú tretinu sme jednoznačne nezvládli," povedal krátko po stretnutí Marek Hovorka.

Slovensko i Rusko malo inkasovalo od rozhodcov po tri vylúčenia. Zverenci Craiga Ramsayho sedeli na trestnej lavici iba v spomenutej prvej tretine, hráči Ruska si tresty rozdelili do každej časti stretnutia.

Rusi mali pykať viackrát

Marek Hovorka sa však nazdáva, že súper mal byť potrestaní viackrát. V druhej tretine sa útočník HC Košice rútil na súperovho gólmana, no v bránke skončil namiesto puku on sám. Na striedačku odišiel značne napajedený.

"Myslím si, že to bolo bránenie v hre. Čo s tým spravíme? Ja neviem. Oni sa dvakrát hodili na zem, že ich trafila hokejka a nás vylúči. Potom ja idem do bránky, sú tam háky a ešte ma do tej bránky aj sotí. Naozaj neviem, aké je merítko pískania faulov. Žiaľ, už tam prevládala trochu aj frustrácia, pretože toľko faulov, čo nám neodpískali, to nie je normálne," hneval sa skúsený 33-ročný hokejista.

Chýbajú presilovkové góly

Keď už Slováci dostali možnosť hrať v početnej výhode, nevyužili ju. "Presilovky nehráme vôbec dobre, vôbec nestrieľame. Dá sa povedať, že na tom horíme, nedávame góly a v ťažkých momentoch to nevieme otočiť," myslí si vicemajster sveta z roku 2012.

Výsledok 0:4 podľa neho nie celkom zodpovedá výkonu oboch tímov v stretnutí, dá sa to vnímať aj inak.

"Dva góly sme dostali do prázdnej bránky, takže sa na to dá pozrieť z dvoch uhlov. Buď tak, že sme podľahli rozdielom triedy, alebo tak, že sme sa v závere snažili niečo spraviť s výsledkom a dostali sme ďalšie góly. Ale aj to power-play musíme zahrať inak, takto sa to nedá," zhodnotil Hovorka.

Tím SR má po 6 odohraných stretnutiach 8 bodov a v tabuľke A-skupiny je na nepostupovom piatom mieste o bod za Švajčiarskom.

Ak chcú Slováci postúpiť, musia najprv Švajčiari od 12.15 h podľahnúť Francúzom a potom od 16.15 h musia Ramsayho zverenci uspieť vo svojom záverečnom vystúpení v skupine proti Bielorusom.