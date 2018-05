Rýchlostný kanoista Farkas ukončil sezónu po operácii ramena

Operácia odhalila ďalšie poškodenie ľavého ramena, ktorým Farkas zaberá.

15. máj 2018 o 10:29 TASR

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Vincent Farkas sa podrobil operácii ramena a táto sezóna sa pre neho predčasne skončila.

Účastník OH 2016 v Riu de Janeiro tak vynechá ME v Belehrade i MS v portugalskom Montemore.

"Operovali mi ľavé rameno, ktorým ťahám pádlo. Na zákrok som šiel s tým, že mám zúžený priestor medzi kľúčnou kosťou a ramenným kĺbom. Ukázalo to cédečko z magnetickej rezonancie a tento problém, vrátane zápalového tkaniva, mala odstrániť operácia," povedal pre stránku canoe.sk Farkas, ktorý skončil v Riu v C1 na 1000 m na 10. priečke.

Z relatívne jednoduchej operácie sa napokon vykľula rozsiahlejšia a zložitejšia.

"Keď som sa po operácii prebudil, prišiel ku mne doktor a informoval ma, že celé to trvalo namiesto jednej hodiny tri. Robili mi to artroskopicky a keď lekár otvoril moje ľavé rameno, počas zákroku zistil, že mám natrhnutú aj bicepsovú šľachu, plus je poškodená manžeta rotátora, rovnako tak puzdro kľúčnej kosti. Na základe magnetickej rezonancie sa domnievali, že pôjde o ľahšiu operáciu, ale nakoniec museli urobiť viacero úkonov. Bicepsový sval prichytili dvoma kotvami, aby zarástla šľacha. Rameno bolo už rokmi opotrebované a vyzeralo dosť zle," vysvetlil Farkas.

Jeho rameno "zdobí" ortéza, ktorú bude musieť nosiť šesť týždňov. Počas nich musí byť v pokoji.

"Za ten čas s ním nemôžem robiť nič. Tento rok sa už na vodu nevrátim. Jesennú prípravu, čiže začiatok budúcej sezóny, by som však už chcel absolvovať naplno. Všetko však bude závisieť od rehabilitácie," dodal 25-ročný rodák zo Šamorína.