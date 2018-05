Je zážitok vidieť, ako slovenské deti čakajú na hokejistov, tvrdí dobrovoľníčka

Minimálna hodinová mzda pri študentských brigádach je tu desať eur, hovorí Slovenka žijúca v Dánsku.

15. máj 2018 o 10:57 Juraj Berzedi

KODAŇ. Keď pri preberaní novinárskej akreditácie ešte pred začiatkom hokejových majstrovstiev sveta v Kodani počujete slovenčinu, na chvíľu sa zamyslíte, v ktorej krajine sa nachádzate. „Je tu zopár dobrovoľníkov zo Slovenska,“ hovorí 27-ročná Katarína Kuchárová.

Ako náročné bolo dostať sa na hokejový šampionát v pozícii dobrovoľníka?

„V Dánsku je silná dobrovoľnícka kultúra, začínajú s tým už deti na základnej školy a pokračujú všetky vekové kategória vrátane seniorov. Bola som už dobrovoľníčka na jednej športovej udalosti v Aalborgu. Potom som sa dozvedela, že ich zháňajú aj na hokejový turnaj, tak som sa prihlásila. Z 1500 žiadostí, vybrali 1100 ľudí. V Kodani je 547 dobrovoľníkov, z čoho 295 je zahraničných.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Čo všetko máte počas turnaja na starosti?

„Až do poslednej chvíle sme nevedeli, čo budeme robiť. Napokon som si vybrala pozíciu asistenta ceremónií. Na záver tretej tretiny pripravujeme pódium pre najlepších hráčov a tiež vešiame vlajku. Je to skvelé, keďže som tesne za hráčmi a môžem byť blízko celkového diania. Dobrovoľníckych tímov je tu asi dvadsať. Môžeme ísť do rôznych miest arény.“

Práca dobrovoľníka nie je platená. Aké z nej plynú výhody?

„Náplň práce nie je náročná. Spoznávam skvelých ľudí s motiváciu pre šport, z rôznych kútov sveta. Spočiatku sme mali striktné pravidlá a vyzeralo to, že neuvidíme žiadny zápas. Organizátori však videli našu snahu, tak nám dali kartičku, s ktorou môžeme ísť do hľadiska. Pre mňa je to prvý šampionát, ale už tieto skúsenosti sú na nezaplatenie.“

Niekedy je vás vidno, ako pri tréningovej aréne zbierate podpisy. Ste veľkou hokejovým fanúšikom?

„Áno, keď zahliadnem hokejistu, rýchlo za ním bežím. Zbieram totiž podpisy pre mladšiu sestru, ktorá je veľký fanúšik. Za najcennejší považujem podpis Jána Lašáka, minimálne pre mňa. Je milé vidieť, že aj hokejisti sú normálni a pokorní ľudia.“

Na budúci rok sú majstrovstvá sveta na Slovensku. Bavili ste sa už o tom s ostatnými dobrovoľníkmi?