Tampa Bay má na viac, Budaj očakáva obrat v sérii proti Washingtonu

Slovenský brankár sleduje svojich krajanov na MS v Dánsku, ocenil výkon proti Švédsku.

15. máj 2018 o 11:23 SITA

TAMPA BAY. Až príliš jednoznačne v prospech hokejistov Washingtonu sa zatiaľ vyvíja séria vo finále play-off Východnej konferencie NHL. Capitals vyhrali prvé dva zápasy na ľade tímu Tampa Bay Lightning 4:2 a 6:2.

Slovenský brankár Peter Budaj (35) z pozície tímovej trojky tímu Lightning verí, že ešte nie je všetkému koniec a jeden z najlepších tímov základnej časti si ešte vynúti obrat v sérii.

Aj Boston zdolali štyrikrát po sebe

"Dva zápasy sme doma stratili, ale musíme si priznať, že Washington hral veľmi dobre. My sme nepredviedli svoj štandard. Kým Washington bol výborný v defenzíve, my sme tam urobili viacero chýb. Vieme a aj v to veríme, že sériu môžeme otočiť. Musíme však hrať o 100 percent lepšie," uviedol Peter Budaj na webe cas.sk.

Finálová séria na východe sa z Floridy presúva do Washingtonu, kde môžu Capitals už rozhodnúť o svojom triumfe a postupe do finále bojov o Stanleyho pohár.

"Musíme zostať verní systému, ktorý nás dostal až takto ďaleko, a naplno sa sústrediť na tretie stretnutie. Dá sa to stále zvrátiť, séria je dlhá a my máme veľmi dobré mužstvo. Veď predtým v semifinále sme Boston zdolali štyrikrát po sebe," pripomenul Budaj.

Budaj ocenil výkon reprezentácie proti Švédsku

Slovenský brankár priznal, že na diaľku sleduje počínanie svojich krajanov na majstrovstvách sveta v Dánsku.

"Videl som aj niečo zo slovenských zápasov. Myslím si, že to je z našej strany celkom dobré. Chalani sa snažia, bojujú a proti Švédom ukázali, že môžeme konkurovať aj takému kvalitnému tímu. Máme dosť neskúsené mužstvo a presviedčame sa, že svetová úroveň hokeja je vysoká. Aj proti Čechom sme hrali dobre, len to musíme dotiahnuť do konca. Často totiž rozhodujú detaily," doplnil Budaj pre web cas.sk.