Na atletické ME v Berlíne pošlú Slováci početnú výpravu

Na augustové ME 2018 v Berlíne sa zatiaľ kvalifikovalo 12 Slovákov, šéf SAZ verí, že sa v tam predstavia aspoň dve desiatky.

15. máj 2018 o 12:46 SITA

BRATISLAVA. Vrcholom tohtoročnej atletickej sezóny budú augustové majstrovstvá Európy v Berlíne, na ktorých by chceli uspieť aj viacerí slovenskí reprezentanti.

Aktuálne má Slovenský atletický zväz (SAZ) už tucet limitárov. Pridať k nim by sa chcel aj olympionik z Ria de Janeiro Martin Kučera, ktorý bol pred dvoma rokmi na kontinentálnom šampionáte v Amsterdame finalistom behu na 400 m prekážok.

Po vyše ročnej pauze zavinenej zranením sa vracia do atletického diania pod vedením nového kouča Dalibora Kupku.

"Mám za sebou vydarené sústredenie v JAR, kde sme veľa nabehali a odviedli množstvo hrubej roboty, ktorú sa snažíme teraz pretaviť do techniky. Takmer jeden a pol roka som nebehal prekážky, výpadok cítiť. Mám pred sebou ešte veľa práce, ale verím, že sa mi sezóna vydarí a splním limit na ME. Ďalší rok by som chcel na to nadviazať a rozbehnúť to už naplno," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii Kučera, ktorý plánuje prvý súťažný štart o mesiac.

Volko začína súťažiť v plnom tréningu

Medzi slovenské nádeje na kontinentálnom šampionáte by mal patriť šprintér Ján Volko, finalista halových MS 2018.

"Príprava smeruje k Berlínu, ale ME sú ešte ďaleko a teraz je skoro naháňať formu. Na najbližšie preteky idem z plného tréningu. Sám od seba veľa neočakávam, ale okrem miernej únavy zo sústredenia sa cítim dobre a pokúsim sa o čo najlepšie časy. Netuším, čo prinesie prvý štart. Veľa šprintov som zatiaľ neodbehal, ale myslím si, že na stovke by som si na úvod sezóny mohol trúfať na čas okolo 10,30 s," skonštatoval Volko, ktorého počas víkendu čaká účinkovanie v českej extralige v Prahe, neskôr má v pláne aj štarty na Zlatej tretre v Ostrave či mítingu PTS v Šamoríne.

Róbert Kresťanko, jeden z dvojice trénerov Volka, k očakávaniam pred letnou sezónou poznamenal:

"Každý z nás by chcel, aby sme časy posúvali nižšie. Budeme radi, hoci to nebude jednoduché. Začneme so skromnými cieľmi. Zatiaľ ešte nič neladíme, máme dosť času. Uvidíme, čo ukážu prvé preteky. Janko však vyzerá dobre pripravený. Na sústredení sme zvládli všetko, čo sme si naplánovali. Dúfam, že nadviažeme na dobré výsledky z minulého roka."

Putalová odštartovala sezónu v osobnom rekorde

Iveta Putalová má už za sebou vstup do sezóny. Počas víkendu si v nemeckom Pliezhausene v behu na 600 m časom 1:28,30 min utvorila osobný rekord.

"Vzhľadom na to, že som to odbehla sama, tak to bolo celkom dobré, hoci konkurencia nebola podľa môjho očakávania. V nedeľu absolvujem 800 m na mítingu v nemeckom Rehlingene. Od toho, ako zabehnem, sa bude všetko odvíjať. Ukáže sa, ktorým smerom sa budeme v ďalšom priebehu sezóny uberať," povedala Putalová

Putalovú doplnil tréner Marcel Lopuchovský.

"Na HMS v Birminghame bola v top forme, tréningové ukazovatele mala veľmi dobré, ale zaváhaním v semifinále sme sa obrali o lepší čas i lepšie umiestnenie. Z výkonu v Pliezhausene sme boli napriek rekordu sklamaní, ale naše okolie sa potešilo, keďže vraj na úvod sezóny je to solídny výsledok. Ak aj Iveta neurobí na 800 m dieru do sveta, tak osemstovkársky tréning ju posunie aj na štyristovke. Veríme v čas 2:02 min a lepšie. Keď sa to nepodarí, vrátime sa k štyristovke."

Počet atlétov by mohol presiahnuť dvadsať

Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok verí, že na ME 2018 sa prebojujú aspoň dve desiatky Slovákov.

"Šampionát v Berlíne je pre nás absolútnou prioritou. Počítame s veľkou výpravou, ak aj nebude rekordná, mohli by sme sa priblížiť k počtu ako na ME pred štyrmi rokmi v Zürichu, ktoré boli pre nás mimoriadne úspešné nielen vďaka dvom strieborným medailám, ale aj zásluhou ďalších dobrých umiestnení. Ak sa v Berlíne predstaví viac ako 20 slovenských atlétov, čo by mohli byť reálne čísla, budeme spokojní. Nádeje vkladáme do návratu Mateja Tótha na medzinárodnú scénu, medailové ambície môže mať kladivár Marcel Lomnický, ale sú tu aj ďalší, ktorí sa môžu prepracovať vysoko, nie iba do finále."