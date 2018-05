Jendrišek sa ocitol medzi najlepšími hráčmi gréckej ligy

Tridsaťjedenročný útočník tímu Škoda Xanthi obsadil 5. miesto v poradí kanonierov.

15. máj 2018 o 13:41 SITA

XANTHI. Slovenský futbalový útočník v službách Škody Xanthi Erik Jendrišek sa na konci svojej premiérovej sezóny v Grécku dočkal veľkého ocenenia, zaradili ho medzi sedem najlepších hráčov aktuálneho ročníka.

Tridsaťjedenročný zakončovateľ o tom informoval prostredníctvom svojich komunikačných kanálov. V tejto sezóne strelil 11 ligových gólov a svojmu mužstvu pomohol k 6. priečke v konečnej tabuľke. V poradí kanonierov obsadil 5. miesto.

"Je to pre mňa veľká pocta a zadosťučinenie za moju robotu. Dostať v zahraničí ocenenie naozaj nie je jednoduché, o to ma to teší viac. Bodaj by ma takto vedeli oceniť aj doma, na Slovensku," povedal Jendrišek pre web Športinak.sk.

Xanthi a aj Asteras Tripoli získali po 45 bodov, no v prospech Asterasu v boji o 5. miesto a účasť v Európskej lige 2018/2019 rozhodlo lepšie skóre.

"Škoda, že sa nám nepodarilo dostať sa do pohárovej Európy, rozhodlo iba skóre," skonštatoval Jendrišek pre spomenutý zdroj a na margo sezóny doplnil: "Vrátil som sa do útoku a prinieslo to svoje ovocie, keďže som medzi najlepšími hráčmi ligy. Bola to jedna z mojich najlepších sezón."

Jendrišek je jeden z kvarteta hráčov, ktorí zasiahli do každého z 30 zápasov svojho mužstva v tomto ročníku najvyššej gréckej súťaže, upozornil web agonasport.com. V menoslove ho dopĺňajú brankár Giorgos Athanasiadis z Asterasu, stredopoliar Robin Lod z Panathinaikosu Atény a Jendrišekov spoluhráč, brankár Živko Živkovič.

Rodák z Trstenej v minulosti pôsobil v Cracovii Krakov i v nemeckých kluboch Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04 Gelsenkirchen, SC Freiburg a Energie Cottbus. Na Slovensku si obliekal dresy MFK Ružomberok a Spartaka Trnava.