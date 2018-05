Löw predĺžil kontrakt do roku 2022, nenominoval strelca zlatého gólu

Obhajcovia titulu majstra sveta pôjdu do Ruska bez Götzhoe, ale s Neuerom.

15. máj 2018 o 14:16 TASR, SITA

DORTMUND. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw povedie národný tím až do majstrovstiev sveta 2022 v Katare.

Pôvodná zmluva kouča s Nemeckým futbalovým zväzom (DFB) mala vypršať po európskomšampionáte v roku 2020. Kontrakt predĺžili spolu s Löwom o ďalšie dva roky aj asistent Thomas Schneider a tréner brankárov Andreas Köpke. Informovala o tom agentúra AP.

Spoluprácu s nemeckou reprezentáciou predĺžili do roku 2024 generálny manažér "Nationalelf" Oliver Bierhoff s asistentom Marcusom Sorgom.

Päťdesiatosemročný Löw sa stal trénerom Nemecka po domácich majstrovstvách sveta v roku 2006, keď nahradil Jürgena Klinsmanna. V roku 2014 doviedol Nemecko k titulu svetových šampiónov na MS v Brazílii.

Nominácia bez Götze, ale s Neuerom

Löw nepočíta na šampionáte s Mariom Götzem. Strelec rozhodujúceho gólu vo finále MS 2014 proti Argentíne Götze sa nedostal do 27-členného kádra.

V ňom však spolu s ďalšími troma gólmanmi figuruje dlhoročná brankárska jednotka Manuel Neuer, hoci takmer celú sezónu laboroval so zranením.

Vo výbere sa nenachádza ani Sandro Wanger z Bayernu Mníchov. Namiesto útočníka bundesligového šampióna dostal pozvánku Nils Petersen z SC Freiburg.

Löw musí do 4. júna zúžiť káder na 23-členný, v ktorom sú tri miesta určené pre brankárov. Potom môže do 24 h pred prvým vystúpením na MS vymeniť už iba jedného hráča, aj to iba v prípade vážneho zranenia.

Nemecko bude na šampionáte v Rusku účinkovať v základnej F-skupine spolu s Mexikom (17. 6.), Švédskom (23. 6.) a Kórejskou republikou (27. 6.).

Özil a Gündogan sa ospravedlnili za stretnutie s Erdoganom

Nominovaní reprezentanti tureckého pôvodu Mesut Özil a Ilkay Gündogan sa streli v Londýne s prezidentom Turecka Recepom Tayyipom Erdoganom.

Podľa šéfa Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Reinharda Grindela si obaja hráči uvedomujú, že urobili chybu.

"Ľudia robia chyby a mali by sme sa tým zaoberať. Nechali sa zneužiť na prezidentovu politickú kampaň," citovala agentúra DPA Grindela. O mesiac sú v Turecku prezidentské voľby.

"Našim zámerom nebolo urobiť žiadne politické vyhlásenie a ani podporovať jeho politickú kampaň," uviedol na svoju obranu stredopoliar Manchestru City Gündogan.