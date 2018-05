Atletico siaha na tretiu trofej Európskej ligy, Marseille je proti

Finále sa uskutoční v stredu večer v Lyone, nevýhodou Atletica je absencia trénera Simeoneho na lavičke.

15. máj 2018 o 23:35 TASR

LYON. Futbalisti Atletica Madrid nastúpia na stredajšie finále Európskej ligy UEFA 2017/2018 proti Olympique Marseille (20.45 h v Lyone) v pozícii favorita.

Atletico je dvojnásobnými víťazom súťaže, druhú najcennejšiu európsku trofej ukoristili v rokoch 2012 a 2010.

V semifinále vyradili ďalšieho horúceho kandidáta na titul Arsenal Londýn. Marseille sa môže stať vôbec prvým francúzskym tímom, ktorý vyhrá Európsku ligu či jej predchodcu Pohár UEFA.

V sezóne 2003/2004 Marseillčania prehrali vo finále Pohára UEFA s Valenciou 0:2, v roku 1999 podľahli v rozhodujúcom súboji Parme 0:3.

Simeone očakáva náročný duel

Cesta do finále: OLYMPIQUE MARSEILLE Európska liga - I-skupina 1/16 finále: Sporting Braga 3:0 d, 0:1 v osemfinále: Athletic Bilbao 3:1 d, 2:1 v štvrťfinále: RB Lipsko 0:1 v, 5:2 d semifinále: Salzburg 2:0 d, 1:2 pp v ATLETICO MADRID Európska liga: 1/16 finále: FC Kodaň 4:1 v, 1:0 d osemfinále: Lokomotiv Moskva 3:0 d, 5:1 v štvrťfinále: Sporting Lisabon 2:0 d, 0:1 v semifinále: Arsenal Londýn 1:1 v, 1:0 d

Tréner Atletica Diego Simeone bol pred šiestimi rokmi na lavičke, keď jeho zverenci zdolali v Bukurešti v čisto španielskom finále Athletic Bilbao 3:0.

Duel v Lyone bude sledovať iba z tribúny, neuspel totiž s odvolaním voči dištancu za vykázanie z lavičky v úvodnom semifinálovom dueli na pôde Arsenalu (1:1).

Argentínsky kouč očakáva v stredu náročný duel.

"Marseille je veľmi ambiciózny tím s množstvom kvalitných stredopoliarov, dokáže sa veľmi dobre vyrovnať s vysokým napádaním.

Má skúseného trénera. Rudy Garcia odviedol kus dobrej roboty vo všetkých kluboch, v ktorých pôsobil," povedal Simeone.

"Verím však, že náš systém hry bude sláviť úspech. Vždy ideme od zápasu k zápasu, na finále sme začali myslieť až po víkendovom víťaznom ligovom stretnutí v Getafe, v ktorom nás výbornými zákrokmi podržal Jan Oblak," uviedol Simeone pre španielsky denník Marca.

Otáznik visí nad štartom brazílskeho krajného obrancu Filipeho Luisa, ktorý dlho laboroval so zlomenou ihlicou a musel absolvovať operáciu kolena.

Griezmann ako neustála hrozba

Veľkým tromfom Atletica by mal byť Antoine Griezmann. Francúzsky útočník strelil v 55 zápasoch v európskych klubových súťažiach 22 gólov, mnohé z nich boli rozhodujúce.

"Antoine sa v uplynulom období zlepšil vo všetkých oblastiach. Hrá s väčšou intenzitou a agresivitou, dokáže odoberať lopty a pre súperov predstavuje neustálu útočnú hrozbu.

Osobnostne dozrel, čo sa prejavuje aj v jeho taktickom myslení. Je to komplexný hráč," pochválil Simeone svojho zverenca, o ktorého ma eminentný záujem španielsky majster FC Barcelona.

Griezmannovi zložil kompliment aj jeho krajan a obranca Marseille Adil Rami, ktorý už zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza EL počas pôsobenia v FC Sevilla.

"Antoine je jedným z najlepších hráčov na svete. Je veľmi inteligentný a talentovaný, silný vo vzduchu. Nesmiete ho spustiť z očí, lebo stačí chvíľa nepozornosti a dokáže sa uvoľniť. Je nepochybne najväčšou ofenzívnou zbraňou Atletica. Ak chceme uspieť, musíme ho ustrážiť," zdôraznil Rami.

Payet sa spolieha na podporu fanúšikov

Tréner Marseille Garcia sa bude v súboji s Atleticom veľmi spoliehať na stredopoliara Dimitriho Payeta, ktorý je motorom mužstva.

Predpokladané zostavy: Marseille: Mandanda - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Sanson, Lopez - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain Atletico: Oblak - Vršaljko, Savič, Godin, Lucas - Koke, Saul Niguez, Gabi, Correa - Griezmann, Costa

Francúzsky reprezentant verí, že s podporou domáceho publika sa môže Marseille postarať o prekvapenie.

"Futbal hráte preto, aby ste mohli byť aktérmi takýchto veľkých zápasov. Atletico má skvelý tím, v uplynulých rokoch bolo dvakrát vo finále Ligy majstrov a v minulosti dvakrát triumfovalo v Európskej lige.

Je v pozícii favorita, zatiaľ čo my sme outsideri, no na trávniku necháme všetky sily. Veľmi sa teším na francúzskych fanúšikov. Bude to podobné ako na EURO 2016, keď sme hrali doma. Vtedy sme cítili z ich strany veľkú vášeň a podporu," povedal Payet v rozhovore pre uefa.com.

Vzájomná konfrontácia pred desiatimi rokmi

Hlavným rozhodcom finálového duelu bude skúsený Holanďan Björn Kuipers.

Atletico a Olympique odohrali doposiaľ dva vzájomné súťažné zápasy. V sezóne 2008/2009 narazili na seba v skupinovej fáze Ligy majstrov. Na domácej pôde zvíťazilo Atletico pod vedením mexického trénera Javiera Aguirreho 2:1, na Stade Velodrome sa zrodila bezgólová remíza.

Španieli vtedy obsadili v skupine druhé miesto za Liverpoolom a postúpili do osemfinále. Francúzi putovali ako tretí tím tabuľky do šestnásťfinále Európskej ligy, v ktorej sa napokon dostali medzi najlepšiu osmičku.